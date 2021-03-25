"Подпишись ради будущего"- партия банкира требует досрочных выборов в Грузии

Лидеры и активисты "Лело для Грузии" собираются проводить встречи с населением, чтобы убедить их поддержать досрочные выборы

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" запустила кампанию под названием "Требуй досрочные выборы – ради свободы, ради твоего будущего", сообщаяет корр. Sputnik Грузия.

Лидеры и активисты партии собираются проводить встречи с населением и собирать подписи в Тбилиси и регионах страны. Поддержать инициативу можно будет и в онлайн-формате.

"Страна в политическом и экономическом кризисе… Нам нужна перезагрузка. Перезагрузка во всех нормальных демократических странах происходит с помощью внеочередных выборов. Это главное требование. Но самое главное, чтобы в этом процессе наши граждане зафиксировали свою позицию. Именно поэтому мы вышли сегодня на улицу, поэтому у нас будет коммуникация с грузинским народом, с избирателями", - заявил один из лидеров партии "Лело" Мамука Хазарадзе.

По словам другого лидера партии Бадри Джапаридзе, на встречах "Лело" также намерена рассказать избирателям о планах оппозиции и мирных манифестациях.

"Мы хотим, чтобы власти раз и навсегда услышали, что это воля грузинского народа – разрядить кризис в стране путем внеочередных выборов", - заявил Джапаридзе.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

О партии "Лело"

"Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – владельцами одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили уйти в политику после того, как против них завели уголовное дело. Они обвиняются в отмывании через TBC Bank около 17 миллионов долларов. Бизнесмены расценили этот шаг властей как политическое преследование. Дело все еще находится в суде.

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