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Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год

Как в Грузии будут выбирать депутатов? Парламент обсуждает поправки в Конституцию

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Согласно поправкам, проходной барьер на парламентских выборах 2024 года будет снижен с 5% до 3%

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вместе с оппозиционной партией "Граждане" выступила с инициативой внести поправки в Конституцию, заявил депутат от "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили на брифинге в четверг.

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Поправки в Конституцию могут быть инициированы большинством депутатов, однако для их принятия требуется 113 депутатов, которых на данный момент в парламенте Грузии нет.

Согласно планируемым поправкам, проходной барьер на парламентских выборах 2024 года будет снижен с 5% до 3%. Кроме того, в парламенте фракцию смогут создавать четыре депутата вместо семи. При этом Папуашвили не исключил, что барьер будет пересмотрен в ходе работы над поправками.

"Для рассмотрения поправок будет создана комиссия, где будут рассмотрены все вопросы, в том числе и возможное понижение барьера", - сказал Папуашвили.

При этом депутат отметил, что инициатива распространится только на парламентские выборы 2024 года, в 2028 году барьер будет снова 5%.

В то же время депутат затруднился ответить на вопрос, как будут приняты поправки. На сегодняшний день в парламенте работает всего 96 депутатов, остальные оппозиционные партии отказываются входить в парламент, требуя досрочных выборов.

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"Для осуществления поправок необходимо как минимум еще 17 депутатов, которые должны осознать свою ответственность перед страной", - сказал Папуашвили.

Между тем, в оппозиции уже заявили, что пока не будет соглашения по принципиальным вопросам, в парламент они не войдут.

"Если мы достигнем соглашения по важным вопросам, которые для нас принципиальны, то тогда оппозиция примет участие в работе парламента. Пока об этом говорить нельзя", - сказала представитель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

При этом она отметила, что до снижения барьера на будущих парламентских выборах стороны должны сначала договориться об избирательной среде и новой политической обстановке.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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Теги:
Конституция Грузии, Парламент Грузии

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