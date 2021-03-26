Взрыв в Бакуриани: автомобиль взлетел на воздух, есть пострадавший

Следователям предстоит выяснить, был ли взрыв подстроен или инцидент связан с какой-либо технической проблемой

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Легковой автомобиль взорвался на горнолыжном курорте Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети), пострадал мужчина средних лет, сообщает телеканал Rustavi 2.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда мужчина расчищал автомобиль от снега. У него ожоги и переломы. Пострадавшему оказали помощь в больнице и уже выписали домой. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Точная причина взрыва пока не установлена.

МВД возбудило уголовное дело по факту взрыва, совершенного с целью причинения значительного имущественного вреда, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

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