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Взрыв в Бакуриани: автомобиль взлетел на воздух, есть пострадавший

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210326/251279583/Vzryv-v-Bakuriani-avtomobil-vzletel-na-vozdukh-est-postradavshiy.html

Следователям предстоит выяснить, был ли взрыв подстроен или инцидент связан с какой-либо технической проблемой

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Легковой автомобиль взорвался на горнолыжном курорте Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети), пострадал мужчина средних лет, сообщает телеканал Rustavi 2.

Машина скорой помощи едет по дороге в Москве.
© photo: Sputnik / Vladimir Baranov
Взрыв прогремел в девятиэтажке в Химках: есть погибшие

По предварительным данным, инцидент произошел, когда мужчина расчищал автомобиль от снега. У него ожоги и переломы. Пострадавшему оказали помощь в больнице и уже выписали домой. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Точная причина взрыва пока не установлена.

МВД возбудило уголовное дело по факту взрыва, совершенного с целью причинения значительного имущественного вреда, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

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Теги:
Бакуриани, Грузия

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