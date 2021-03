Попытка №2: в Грузии ждут приезда Кристиана Даниэльссона

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Представители грузинских властей и оппозиции ждут приезда европейского дипломата Кристиана Даниэльссона, который вновь попытается вывести страну из политического кризиса.

Помешают ли акции протеста в Тбилиси процессу переговоров – мнения разошлись>>

Даниэльссон едет в Тбилиси по поручению президента Европейского совета Шарля Мишеля. В Грузии он будет выступать в роли медиатора между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Точная дата приезда не оглашается, однако известно, что встречи стартуют уже с понедельника, 29 марта.