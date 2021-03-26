Попытка №2: в Грузии ждут приезда Кристиана Даниэльссона

Европейский дипломат во второй раз попытается помирить лидеров грузинской оппозиции и властей

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Представители грузинских властей и оппозиции ждут приезда европейского дипломата Кристиана Даниэльссона, который вновь попытается вывести страну из политического кризиса.

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Даниэльссон едет в Тбилиси по поручению президента Европейского совета Шарля Мишеля. В Грузии он будет выступать в роли медиатора между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Точная дата приезда не оглашается, однако известно, что встречи стартуют уже с понедельника, 29 марта.

"Мы на подготовительном этапе его приезда. Ни для кого не секрет, что первый раунд медиации меня разочаровал. Мы не смогли договориться, поэтому для Грузии важно продвинутся в этом процессе. Даниэльссон приезжает сюда чтобы выяснить, есть ли соответствующие данные и возможности, чтобы найти точки соприкосновения между сторонами. Сейчас мы должны начать работать над тем, чтобы увидеть, как можно достичь соглашения. Это будет непросто, результат будет зависеть от политических лидеров. Я думаю, что надежда действительно есть, если все стороны предпримут соответствующие шаги", – заявил журналистам посол ЕС в Грузии Харцель.

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"Я очень положительно смотрю на то, что Кристиан Даниэльссон приезжает. Уверен, что он бы не приехал в Грузию с чувством безнадежности. Видимо, у него тоже есть определенные предложения", – заявил член партии "Европейская Грузия" Гиги Церетели журналистам.

По его словам, если соглашение не будет достигнуто и на этот раз, то ситуация еще больше усугубится.

"Сейчас слово за властью. Если они продолжат находиться в позе, что мы ничего не примем, ничего не уступим, никакого компромисса не будем, не будем говорить о досрочных выборах и политзаключенных, то безусловно, у этого процесса будет очень негативное продолжение и тем самым пострадает наша страна", – отметил Церетели.

Представители оппозиции вновь заявляют, что консенсус между сторонами не будет достигнут без рассмотрения вопросов о досрочных парламентских выборах и освобождения политзаключенных.

"Мне очень жаль, что несмотря на тяжелей политический кризис, "Грузинская мечта" вновь говорит о "красных линиях"... Все прекрасно знают, что в документе Шарля Мишеля отмечены вопросы о досрочных выборах и политзаключенных. Без этих пунктов соглашения не будет", – заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Между тем, в правящей партии считают, что требование оппозиции лишены всяких оснований.

"Единственная причина, из-за которой оппозиция требовала досрочные выборы, было то, что выборы были сфальсифицированы. Сегодня они вообще не говорят о фальсификации выборов, потому что совершенно ясно, что выборы не были сфальсифицированы. Это признают все наши друзья, все наши партнеры, все международные наблюдательские организации", – сказал журналистам депутат Созар Субари.

По его словам, у оппозиции нет причин бойкотировать работу парламента.

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"Что касается политзаключенных, то разговор идет об одной конкретной личности – это Ника Мелия, а освобождение Ники Мелия, еще раз повторю, дело одной минуты, и эти ключи в его собственных руках. Заплатит залог – выйдет на свободу. Это знает весь мир", – заявил депутат Созар Субари.

Попытка №1

Впервые Даниэльссон приехал в Грузию с этой целью 12 марта и проводил трехсторонние встречи более одной недели. Однако усилия дипломата оказались безрезультатными – сторонам не удалось достичь консенсуса.

Даниэлльсон покинул Грузию 19 марта. На пресс-конференции перед отъездом представитель президента Евросовета выразил надежду, что стороны будут готовы к компромиссу, который приведет к преодолению политического кризиса в стране.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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