Дзабирадзе: сбор подписей для досрочных выборов в Грузии – хороший пиар-ход партии "Лело"

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе читает, что инициатива оппозиционной партии "Лело" по сбору подписей населения для назначения досрочных парламентских выборов в Грузии не даст результатов, но повысит узнаваемость партии в народе

Политика Дзабирадзе: сбор подписей для досрочных выборов в Грузии – хороший пиар-ход партии "Лело"

Лидеры оппозиционной партии "Лело" и их сторонники в четверг у метро "Площадь Свободы" в центре Тбилиси начали сбор подписей под требованием о проведении досрочных парламентских выборов.

"Это хороший рабочий пиар. Реальных результатов это не принесет. Даже если собрать подписи 3,5 миллиона человек, правительство может сказать, что все сфальсифицировано. То есть власть продолжит свой путь, если не хочет досрочных выборов. Но это оправдано со стороны партии. Это пиар, информирование населения и работа партии над своей популярностью. Это же не просто подписи. Ведется общение с людьми, и это важная и интересная форма общения с избирателем. У членов партии будет больше представления о том, какие настроения в обществе и какие проблемы у людей", – рассказал Дзабирадзе в беседе со Sputnik Грузия.

С ноября 2020 года объединенная грузинская оппозиция проводит акции протеста, требуя проведения досрочных парламентских выборов. Они выражают недоверие итогам голосования, которые обеспечили победу правящей партии.

Большинство депутатов от оппозиции отказались в знак протеста приступить к работе в парламенте страны. Перед парламентом Грузии на проспекте Руставели уже месяц как установлены палатки сторонников оппозиции. Переговоры с властями и правящей партией "Грузинская мечта" пока не принесли такого результата, который бы устроил лидеров оппозиционных партий.