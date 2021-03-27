Женевские переговоры между Грузией и Россией: три мнения об одной встрече

Сопредседатели призвали стороны активизировать усилия по укреплению доверия между друг другом и обеспечить конструктивное сотрудничество с международными гуманитарными и правозащитными организациями

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Очередной 52-й раунд Женевских дискуссий между Грузией и Россией завершился без особых прорывов, однако стороны намерены продолжить диалог.

Формат женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией.

"Обстановка в плане безопасности на местах была оценена как относительно спокойная и стабильная. Участники рассмотрели ряд вопросов, включая случаи задержания, пропавших без вести, свободу передвижения и ситуацию с безопасностью в определенных областях", – говорится в оценке переговоров сопредседателей.

При этом сопредседатели отмечают, что особое внимание было уделено ключевому пункту повестки дня, касающемуся неприменения силы и международных мер безопасности.

"Состоялся откровенный и открытый обмен мнениями по данному вопросу", – отмечают они.

При этом отмечается, что обсуждение основного вопроса о внутренне перемещенных лицах и беженцах не состоялось, поскольку часть участников покинула переговоры.

"Сопредседатели вновь призвали всех участников активизировать усилия по укреплению доверия между ними, рассмотреть все элементы всеобъемлющей безопасности и обеспечить конструктивное сотрудничество с международными гуманитарными и правозащитными организациями", – говорится в сообщении.

Взгляд из Грузии

По данным МИД Грузии, грузинская сторона на переговорах потребовала безоговорочного освобождения всех граждан Грузии, незаконно задержанных в Сухуми и Цхинвали.

Кроме того, значительное внимание было уделено растущей милитаризации и регулярным военным учениям в Абхазии и Цхинвальском регионах Грузии, а также гуманитарным и социально-экономическим последствиям ограничения свободного передвижения.

"Особое внимание было уделено тяжелому положению жителей Гальского и Ахалгорского районов, а также Кодорского ущелья. Отмечались фатальные последствия задержки медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Кроме того, делегация Грузии акцентировала внимание на активизации усилий по изоляции и русификации Абхазии и Южной Осетии.

Также на переговорах обсуждался вопрос доступа наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в Абхазию и Южную Осетию и необходимость эффективного использования форматов мирных переговоров, включая регулярное и бесперебойное функционирование механизмов предотвращения инцидентов и реагирования (IPRM).

"В этом контексте была подчеркнута необходимость восстановления Гальского МПИР без предварительных условий и бесперебойной работы механизма Эргнети", – говорится в сообщении.

В то же время грузинская сторона обвинила вторую сторону в неконструктивности.

"Несмотря на попытки грузинской делегации обсудить гуманитарный вопрос без политизации, Российская Федерация и представители оккупационных режимов вновь попытались использовать этот фундаментальный вопрос для политических манипуляций и во время обсуждения покинули стол переговоров", – отмечается в сообщении.

Взгляд из России

По данным МИД России, на переговорах проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня.

"Российская, абхазская и югоосетинская стороны призвали сконцентрировать усилия на решении главной задачи Женевских дискуссий – обеспечения прочной и надежной безопасности на Южном Кавказе. Россия и ее союзники исходят из того, что достижение этой стратегической цели невозможно без заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухуми и Цхинвали, с другой. Именно эта практическая мера стала бы весомым вкладом в создание стабильной и безопасной обстановки в приграничье и в регионе в целом", – говорится в сообщении.

По мнению российской стороны дальнейшему снижению напряженности в регионе могло бы содействовать скорейшее начало процесса делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией.

"Реализация этой задачи придала бы ощутимый импульс работе Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты в Эргнети и Гали", - отмечено в сообщении.

При этом, отмечено, что Россия заострила внимание на контрпродуктивности продолжающейся антироссийской риторики Тбилиси.

"Делегации России, Абхазии и Южной Осетии заострили внимание на контрпродуктивности продолжающейся антироссийской риторики Тбилиси, попыток изоляции Сухуми и Цхинвали. Избранная грузинской стороной линия не только препятствует формированию конструктивной атмосферы на переговорах в женевском формате, но и блокирует его деятельность на отдельных направлениях, в первую очередь полноценное функционирование гуманитарной группы", – говорится в сообщении.

Следующий раунд переговоров пройдет 29-30 июня.