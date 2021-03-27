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Парламент Грузии - машины едут мимо по проспекту Руставели

Часть грузинской оппозиции готова вернуться в парламент на своих условиях

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Девять оппозиционных партий подписали заявление, в котором заявили о готовности войти в парламент, чтобы провести необходимые реформы и договориться с действующей властью

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Часть оппозиционных партий в преддверии прибытия в Грузию переговорщика из Европы заявили о своем намерении войти в парламент и озвучили определенные условия.

Кристиан Даниэльссон
photo: Government of Georgia / FB
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В ночь на воскресенье в Грузию прибывает представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльссон для решения политического кризиса в Грузии. Это уже вторая попытка Европы вернуть политические процессы в Грузии с улиц в парламент.

"Мы понимаем, что место всех политических сил, получивших мандат, в нормальной политической ситуации находится в парламенте, где должны решаться политические вопросы. Чтобы провести необходимые реформы и договориться с действующей властью, мы готовы войти в нынешний парламент", – говорится в заявлении, подписанном девятью партиями.

При этом отмечено, что должности в парламенте оппозицию не интересуют.

"Оппозиция заинтересована не в том, чтобы занимать определенные должности в нынешнем парламенте, а в том, чтобы создать традицию в целом для эффективного участия любой оппозиции в парламентском контроле", – говорится в заявлении.

При этом партии отмечают, что понимают необходимость достижения соглашения с властью для демократического развития Грузии, однако у них есть свои условия, на которых они вернутся в парламент – главным из них остается вопрос назначения досрочных выборов. При этом в оппозиции указывают, что внутри оппозиции есть разногласия по поводу этого вопроса.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Некоторые из нас считают, что единственный способ сейчас – это досрочные выборы, в то время как другие поддержали плебисцит", – отмечается в заявлении.

В то же время оппозиция отмечает неприемлемость для них позиции власти связать вопрос назначения парламентских выборов с местными выборами 2021 года.

"Власти в частном порядке предлагают увязать вопрос о назначении парламентских выборов с результатами выборов в органы местного самоуправления. Связь между этими двумя принципиально разными выборами приводит к путанице в процессах принятия гражданами решения. Такая модель сбивает общественность с толку, в то время, когда она должна делать простой и понятный выбор. Поэтому мы ни в коем случае не можем поддержать эту модель", – говорится в заявлении.

В заявлении указано, что среди требований сохраняется требование освободить лидера "Единого национального движения" Нику Мелия и совладельца "Мтавари архи" Георгия Руруа, которые сейчас находятся в тюрьме.

Также оппозиция озвучила требования и по реформе избирательной системы.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Выборы должны проводиться по полностью пропорциональной системе с естественным барьером или приближенном к нему, поскольку это единственный способ положить конец как нынешней поляризации, так и многолетнему однопартийному правлению", – говорится в заявлении.

Что касается избирательной администрации, то, по мнению оппозиции, правила ее формирования и функционирования должны сделать невозможным полное доминирование правящей партии.

Также отмечена необходимость реформы судебной системы.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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Теги:
Парламент Грузии, Грузия, Переговоры, Оппозиция

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