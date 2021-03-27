"Мы проявим политическую культуру" – власти Грузии готовы к диалогу с оппозицией

В правящей партии отметили, что е рассматривает переговоры, как шанс выиграть противостояние с оппозицией

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Власти Грузии готовы "проявить политическую культуру" и сесть за стол переговоров несмотря на неприемлемый для нее вопрос досрочных выборов, заявил представитель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили в преддверии прибытия в Грузию переговорщика из Европы для решения политического кризиса.

В ночь на воскресенье в Грузию прибывает представитель президента Евопейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльссон для решения политического кризиса в Грузии. Это уже вторая попытка напрямую из Брюсселя вернуть политические процессы в Грузии с улиц в парламент.

"Мы считаем, что прошедшие парламентские выборы не вызывают вопросов и не должны обсуждаться. Тем не менее мы готовы к диалогу, поскольку понимаем, что это еще одна демонстрация политической культуры", – сказал Оханашвили.

Он отметил, что правящая партия не рассматривает переговоры, как шанс выиграть противостояние с оппозицией.

"Мы не говорим о том, что кто-то сдастся и что-то выиграет. Мы не смотрим на процесс таким образом", – сказал Анри Оханашвили.

Между тем, другой лидер правящей партии Мамука Мдинарадзе отметил, что переговоры будут зависеть от оппозиции.

"По всем обсуждаемым вопросам с нашей стороны либо шаги уже предприняты, либо у нас есть компромиссные предложения и пути решения для обсуждения на переговорах. Следовательно, если оппозиция предпримет какой-либо конструктивный шаг, мы сможем эффективно завершить переговоры", – сказал Мдинарадзе.

В то же время он подчеркнул, что власти будут руководствоваться только интересами государства.

"Мы должны говорить об интересах страны. На фоне этих сложных вызовов мы достигнем соглашения о продолжении совместной работы, чтобы ликвидировать ущерб, нанесенный пандемией, а также решить экономический кризис и другие важные для грузинского общества вопросы", – сказал Мдинарадзе.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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