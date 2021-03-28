Встреча Абашидзе-Карасин может пройти в режиме онлайн

Последняя встреча Абашидзе и Карасина прошла в ноябре прошлого года в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Очередная встреча спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и официального представителя РФ Григория Карасина может пройти в режиме онлайн, заявил грузинский дипломат в эфире Первого канала.

Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Абашидзе и Карасин обсуждают в ходе встреч вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы. Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией улучшаются с каждым годом.

"Точная дата пока не известна, возможно, она будет снова онлайн, на этот раз мы воспользуемся этим форматом, чтобы сосредоточиться на проблемах, связанных с Абхазией и Цхинвальским регионом", – сказал Абашидзе.

Он также прокомментировал и формат Женевских переговоров, последняя встреча в рамках которых прошла 25-26 марта.

"Мы определенно должны продолжать работать в этом формате, с еще более активной поддержкой со стороны Запада, и мы должны иметь достаточно терпения в процессе, который является чрезвычайно трудным. У нас не должно быть иллюзии и ожиданий прорыва в ближайшем будущем. Это печальная реальность", – сказал Абашидзе.

Он также отметил, что оценка переговоров сторон говорит о диаметрально противоположных взглядах сторон.

"Диаметрально противоположные взгляды говорят о том, насколько противоречивы расхождения в позициях. Тем не менее, это очень важный формат, в нем участвуют ООН, ОБСЕ, ЕС, наши западные партнеры, наши американские коллеги", – сказал Абашидзе.

Последняя встреча Абашидзе и Карасина прошла в ноябре прошлого года. Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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