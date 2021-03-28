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Вид на город Тбилиси - старый город, район Авлабари

Личный представитель президента Европейского Совета прибыл в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (49)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210328/251293749/Lichnyy-predstavitel-prezidenta-Evropeyskogo-Soveta-pribyl-v-Tbilisi.html

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Кристиан Даниэльссон, личный представитель президента Европейского совета прибыл поздно ночью в Тбилиси.

Европейский дипломат с 29 марта проведет встречи с представителями правящей партии и оппозиции, чтобы помочь сторонам договориться и выйти из образовавшегося политического кризиса.

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"Я очень рад вернуться в Грузию. Я с нетерпением жду возможности участвовать в этом процессе вместе с лидерами политических партий, оппозиции и правящих партий, чтобы помочь им достичь соглашения о прекращении в этой стране политического кризиса", - сказал представитель президента Европейского совета.

Как заявил Даниэльссон, он пробудет в Тбилиси три дня и за это время сторонам нужно достичь компромисса.

"Сейчас время для компромисса, и компромисс - это не признак слабости. Компромисс - признак силы. Компромисс - это демонстрация того, что демократия в Грузии работает, и компромисс является европейским путем. Я останусь здесь на три дня и с нетерпением жду, когда вновь обращусь к вам по окончании моей миссии, что состоится во вторник", - сказал Даниэльссон.

Впервые Даниэльссон приехал в Грузию с этой целью 12 марта и проводил трехсторонние встречи более одной недели. Однако усилия дипломата оказались безрезультатными – сторонам не удалось достичь консенсуса.
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Даниэлльсон покинул Грузию 19 марта. На пресс-конференции перед отъездом представитель президента Евросовета выразил надежду, что стороны будут готовы к компромиссу, который приведет к преодолению политического кризиса в стране.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется.

Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (49)
Теги:
Евросоюз, Переговоры, Грузинская мечта, Оппозиция, Грузия

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