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Палатки оппозиции перед зданием парламента Грузии

Сторонники оппозиции намерены смотреть футбол у парламента Грузии в "комендантский час"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210328/251294908/Storonniki-oppozitsii-namereny-smotret-futbol-u-parlamenta-Gruzii-v-komendatskiy-chas.html

Болельщикам, которые придут на стадион, разрешено передвигаться во время "комендантского часа", пропуском им будет служить билет на игру

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Активисты "Движения за Грузию" собираются смотреть футбольный матч между сборными Грузии и Испании на специально установленном к этому дню мониторе у здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

Тем самым они нарушат ограничение на передвижение в ночные часы - так называемый "комендантский час", который действует в стране с 21:00 - 05:00.

Пустые трибуны - стадион Динамо Арена
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Исходя из того, что только часть может воспользоваться привилегий присутствовать на матче и нарушить комендантский час, мы решили вести прямую трансляцию на проспекте Руставели. Мы не сможем покинуть территорию до пяти утра, поэтому устроим различные мероприятия", - заявил представитель организации в эфире телеканала Formula.

Отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными Грузии и Испании состоится сегодня на стадионе "Динамо арена". Игра начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Согласно решению Межведомственного координационного совета, 30% зрителей будут допущены к просмотру матча на стадион с соблюдением дистанции и всех соответствующих норм эпидемиологической безопасности.

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Болельщикам, которые придут на стадион, разрешено передвигаться во время "комендантского часа", пропуском им будет служить билет на игру. Кроме того, метро и автобусы будут работать до 01:00 29 марта.

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Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (50)
Теги:
футбол, Оппозиция, Грузия

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