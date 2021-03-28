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Флаги Грузии и Европы на площади Европы в центре грузинской столицы

Посредник назвал ответственных за выход из политического кризиса в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210328/251302033/Posrednik-nazval-otvetstvennykh-za-za-vykhod-iz-politicheskogo-krizisa-v-Gruzii.html

У ЕС есть определенные предложения и идеи, которые, при необходимости, будут представлены сторонам, завил представитель президента Евросовета

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Европейский Союз принимает активное участие в том, чтобы помочь Грузии выйти из сложившегося политического кризиса, однако ответственность за это лежит не на Евросоюзе, а на политических лидерах Грузии, об этом после встречи с представителями НПО сказал спецпредставитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон.

Вид на город Тбилиси - старый город, район Авлабари
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Личный представитель президента Европейского Совета прибыл в Тбилиси

"Европейский Союз активно участвует в помощи Грузии в разрешении этого кризиса. Конечно, ответственность за это лежит не на ЕС, а на политических лидерах. Я думаю, что предыдущая миссия заключалась в том, чтобы хорошо ознакомиться с этими вопросами. Все политические лидеры, вовлеченные в этот процесс, очень хорошо знают взгляды второй стороны. Они также знают, что именно нужно сделать, чтобы достигнуть соглашения. Они должны пойти на компромисс", — заявил Данэльссон.

По его словам, компромисс — не признак слабости, наоборот, компромисс — это признак силы, демократии.

Дэниэльссон отметил, что у ЕС есть определенные предложения и идеи, которые, при необходимости, будут представлены сторонам.

Главный офис правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Мы проявим политическую культуру" – власти Грузии готовы к диалогу с оппозицией

По словам дипломата, в шестипунктном плане, который представил президент Шарль Мишель, речь идет о системе правосудия и ее избирательности. Что касается политзаключенных, то обсуждение идет в этом контексте.

Шведский дипломат прибыл в Грузию поздно ночью. Сегодня он встретился с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем и послом США Келли Дегнан, а также представителями неправительственных организаций. На понедельник намечена встреча с политическими лидерами.

Как заявил Даниэльссон, он пробудет в Грузии три дня.

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Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (51)
Теги:
Переговоры, Грузинская мечта, Оппозиция, Грузия

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