Новая политическая партия создается в Грузии

Долидзе баллотировалась в качестве мажоритарного депутата в одном из районов Тбилиси, где набрала 18% и заняла третье место среди кандидатов

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Лидер движения "Для народа" Анна Долидзе создает политическую партию и приступила к сбору подписей, необходимых для регистрации партии.

По словам Долидзе, новая политическая партия будет служить общественным интересам.

"Как и большинство населения Грузии, мы также обеспокоены политическим тупиком, созданным в нашей политике. В этих условиях, благодаря выраженному мне доверию, которое составляет 18% населения в конкретном избирательном округе, мы решили создать политическую партию, которая будет служить главному - интересам народа. Поэтому партия будет называться просто "Для народа"- сказала Долидзе.

На парламентских выборах 2020 года Анна Долидзе баллотировалась в качестве мажоритарного депутата в одном из районов Тбилиси - в районеДидубе-Чугурети. По итогом выборов, она заняла среди кандидатов третье место, пропустив вперед представителя правящей партии Гию Вольского и лидера "Гирчи" Зураба Джапаридзе.

Анна Долидзе - бывший член Высшего совета юстиции, экс-советник президента Грузии. В 2007 году Анна, будучи в оппозиции к власти Саакашвили, решила переехать в США, но спустя несколько лет вернулась назад. Так начинался путь Анны Долидзе в грузинской политике.

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