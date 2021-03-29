Идите в парламент - призывали активисты движения "Вперед" грузинскую оппозицию

Активисты движения последовательно обошли сегодня офисы "Европейской Грузии", "Лейбористской партии" и "Национального движения", но нигде не встретили радушия

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Активисты гражданского движения "Вперед" устроили акции протеста у офисов оппозиционных партий – "Европейской Грузии", "Лейбористской партии" и "Единого национального движения".

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Участники акции выражали недовольство тем, что оппозиция игнорирует призывы стратегических партнеров и представителей Евросоюза войти в парламент и решать все политические вопросы в его стенах.

Гражданские активисты считают, что бойкот законодательного органа не что иное, как саботаж собственной страны. Они призвали оппозицию и в процессе переговоров с правящей партией "Грузинская мечта" руководствоваться государственными, а не узкопартийными интересами.

Участники акции расклеили на стенах офисов оппозиционных партий стикеры с призывами международных партнеров и заключением ОБСЕ / БДИПЧ о легитимности парламентских выборов 31 октября, из-за чего у них возник конфликт с представителями "Лейбористской партии".

Напряженная ситуация была и у офиса "Единого национального движения". Члены партии не впустили гражданских активистов во двор офиса, и здесь не обошлось без словесного, а затем и физического противостояния.

Члены ЕНД заявляли, что эта частная территория и они не позволят им войти во двор и расклеивать стикеры.

"Сегодня мы принесли призывы западных партнеров оппозиции войти в парламент… Мы призываем "Национальное движение" сделать шаг в сторону конструктивности, осознать, перед какими вызовами стоит страна. Призываем не мешать стране двигаться вперед", - заявил один из участников акции.

Между тем, представители молодежной организации "Единого национального движения" устроили акцию-перформанс у офиса представительства Евросоюза в Грузии. Участники акции пришли в полосатых одеждах заключенных с плакатами в руках.

По словам участников, цель акции донести голос до спецпредставителя президента Европейского совета Кристиана Даниэльссона о том, что в стране есть политзаключенные – лидер ЕНД Ника Мелия и совладелец "Мтавари архи" Георгий Руруа, и они должны быть освобождены.

Даниэльссон приехал в Грузию в роли медиатора на фоне политического кризиса, который обострился в стране после парламентских выборов.

Европейский дипломат уже второй раз прибыл в Тбилиси, чтобы продолжить переговорный процесс и помочь сторонам договориться и выйти из образовавшегося политического кризиса. Он уже встретился премьер-министром, президентом Грузии, с представителями правящей партии "Грузинская мечта". Запланирована встреча лидерами оппозиции.

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