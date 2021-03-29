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Здание Европарламента

Депутаты Европарламента обратились к грузинским политикам

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Политика
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Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (55)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210329/251316955/Deputaty-Evroparlamenta-obratilis-k-gruzinskim-politikam.html

Депутаты надеются, что грузинский политический сектор сможет преодолеть кризис, выйти из такого затруднительного положения

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Депутаты Европарламента призывали все политические силы Грузии отложить в сторону партийные интересы и наконец договориться - совместное заявление опубликовано на сайте Европарламента.

"Мы призываем всех политических лидеров воспользоваться шансом достичь равноправного соглашения, которое еще возможно, и поставить граждан Грузии и их нужды на первое место в дебатах... Существенный прогресс возможен тогда, когда антагонизм и поляризация в грузинской политике заменятся конструктивным сотрудничеством и когда демократические институты страны будут способны играть свою роль должным образом", - говорится в обращении.

Представитель президента Европейского совета Кристиан Даниэлльсон на президентском приеме в столице Грузии
photo : press-service of the President of Georgia
Блеск и Грузия европейской дипломатии

При этом депутаты Европарламента подчеркивают, что полностью поддерживают посредничество Евросовета в переговорах между оппозицией и властями Грузии, в частности специального представителя президента Евросовета Шарля Мишеля – Кристиана Даниэльссона.

Заявление подписали председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, глава делегации по Южному Кавказу Марина Калиеран, глава делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и другие.

Флаги Грузии и Европы на площади Европы в центре грузинской столицы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Европейский дипломат Даниэльссон уже во второй раз прибыл в Тбилиси, чтобы продолжить переговорный процесс и помочь правящей партии и оппозиции Грузии договориться и выйти из образовавшегося политического кризиса. До этого несколько безрезультатных раундов переговоров организовали посольства США и миссия ЕС в Грузии. 

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Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (55)
Теги:
Переговоры, Грузинская мечта, Оппозиция, Европарламент, Грузия

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