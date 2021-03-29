Депутаты Европарламента обратились к грузинским политикам

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Депутаты Европарламента призывали все политические силы Грузии отложить в сторону партийные интересы и наконец договориться - совместное заявление опубликовано на сайте Европарламента.

"Мы призываем всех политических лидеров воспользоваться шансом достичь равноправного соглашения, которое еще возможно, и поставить граждан Грузии и их нужды на первое место в дебатах... Существенный прогресс возможен тогда, когда антагонизм и поляризация в грузинской политике заменятся конструктивным сотрудничеством и когда демократические институты страны будут способны играть свою роль должным образом", - говорится в обращении.

photo : press-service of the President of Georgia Блеск и Грузия европейской дипломатии

При этом депутаты Европарламента подчеркивают, что полностью поддерживают посредничество Евросовета в переговорах между оппозицией и властями Грузии, в частности специального представителя президента Евросовета Шарля Мишеля – Кристиана Даниэльссона.

Заявление подписали председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, глава делегации по Южному Кавказу Марина Калиеран, глава делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и другие.

Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Европейский дипломат Даниэльссон уже во второй раз прибыл в Тбилиси, чтобы продолжить переговорный процесс и помочь правящей партии и оппозиции Грузии договориться и выйти из образовавшегося политического кризиса. До этого несколько безрезультатных раундов переговоров организовали посольства США и миссия ЕС в Грузии.

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