Депутаты Европарламента обратились к грузинским политикам

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Депутаты Европарламента призывали все политические силы Грузии отложить в сторону партийные интересы и наконец договориться - совместное заявление опубликовано на сайте Европарламента.

"Мы призываем всех политических лидеров воспользоваться шансом достичь равноправного соглашения, которое еще возможно, и поставить граждан Грузии и их нужды на первое место в дебатах... Существенный прогресс возможен тогда, когда антагонизм и поляризация в грузинской политике заменятся конструктивным сотрудничеством и когда демократические институты страны будут способны играть свою роль должным образом", - говорится в обращении.