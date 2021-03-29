Кто вызвался оплатить штраф Ники Мелия

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. По информации адвоката председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия Георгия Кондахашвили, психолог Бесик Богвели вызвался оплатить штраф грузинского политика, который на данный момент находится в тюрьме.

Тбилисский городской суд 17 февраля отправил Мелия в заключение до приговора суда по делу о беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 года. Это случилось после того, как тот отказался выплачивать залог, избранный ему в качестве альтернативной меры пресечения, поэтому Мелия был арестован и помещен в тюрьму до приговора.

Адвокат назвал это "постановочным спектаклем" со стороны грузинских властей и подчеркнул, что это для Мелия неприемлемо.

"Единое национальное движение" получило письмо от некоего Бесика Богвели, главы организации "Исследовательский центр развития психологов", в котором говорилось, что организация и Бесик Богвели выражают готовность внести залог в размере 40 000 лари. Хочу однозначно заявить о позиции Ники Мелия, что это недопустимо, более того - мы имеем дело со спектаклем, поставленным властями", - заявил адвокат на брифинге.

По информации грузинских СМИ, Богвели принимал участие в парламентских выборах 2020 года в качестве кандидата в мажоритарные депутаты по району Гори-Каспи от "Народной партии". К тому же, с 2017 года он занимает должность директора телеканала "Мартиви". Богвели – магистр психологии и работает в благотворительной организации.

В свою очередь, Богвели отрицает тот факт, что действовал по чьему-то указанию. Он подчеркнул, что его письмо носило личный характер и было адресовано членам партии "Единое национальное движение".

"Это было личное письмо, мне было интересно их мнение. Это неправильно озвучивать то, что тебе кто-то написал. Разве это правильно? Сегодня я не хочу об этом много говорить", - цитирует Богвели Первый канал.

Ника Мелия не раз заявлял, что не собирается выплачивать штраф. Его соратники из "Единого национального движения" и коллеги из других оппозиционных партий называют его политзаключенным и продолжают требовать его освобождения наряду с назначением досрочных парламентских выборов в условиях обновленной избирательной системы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале