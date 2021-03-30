Еще одна попытка: "Грузинская мечта" и оппозиция сели за стол переговоров

Европейский дипломат во второй раз пытается помирить лидеров грузинской оппозиции и властей

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидеры грузинской оппозиции в эти минуты проводят переговоры, чтобы найти выход из политического кризиса в стране.

Встреча проходит в представительстве ЕС в Тбилиси. Медиатором переговоров выступает Кристиан Даниэльссон - личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это уже вторая попытка европейского дипломата найти пути выхода из кризиса. Прошлая, 17 марта, завершилась безрезультатно.

На встрече правящую партию представляют председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Со стороны оппозиции на встрече присутствуют Саломе Самадашвили от партии "Единое национальное движение", Хатуна Самнидзе от "Республиканской партии", Гига Бокерия от партии "Европейская Грузия – движение за свободу", Мамука Хазарадзе от партии "Лело для Грузии", Зура Джапаридзе от партии "Гирчи – больше свободы", Алеко Элисашвили от партии "Граждане", а также Гоча Тевдорадзе от "Альянса патриотов Грузии".

Даниэльссон прибыл в Грузию 28 марта, провел встречи по отдельности с представителями правящей партии и оппозиции, обсуждая с ними план выхода из политического кризиса. План состоит из пяти главных пунктов - избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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