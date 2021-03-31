Власти готова выполнить часть пунктов, несмотря на провал переговоров

Двери парламента открыты для всех конструктивных партий и "Грузинская мечта" готова на продолжение переговоров, заявил председатель партии

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Несмотря на провал очередного раунда переговоров с оппозицией, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выполнит часть условий документа предложенного представителем президента Европейского совета Кристианом Даниэльссом, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе.

Кристиан Даниэльссон на второй встрече "Грузинской мечты" и оппозиции предложил специальный компромиссный договор, с которым не согласились стороны.

"Предложенный господином Даниэльссоном документ отражал все вопросы, предложенные Шарлем Мишелем", - отметил Кобахидзе.

По его словам первый вопрос касался избирательной реформы. В частности, сокращения проходного барьера на парламентских выборах 2024 года до 3%, качественного пересмотра системы местных выборов для обеспечения широкого представительства оппозиции в сакребуло (местных советах), сокращение барьера и увеличение числа представителей оппозиции в комиссиях, также автоматический пересчет 10% бюллетеней.

А также внедрение радиуса в 100 метров на агитацию на избирательных участках и внедрение электронной системы выборов.

"Этот пакет был комплексным и включал фундаментальную избирательную реформу. Хочу отметить, что "Грузинская мечта" в ближайшее время исходя из своей ответственности осуществит эту реформу без согласования с радикальной оппозицией",- сказал Кобахидзе.

Второй пункт, который выполнит "Грузинская мечта" будет судебная реформа. В частности, правящая партия возьмет на себя вопрос приведение законодательства о назначении судей Верховного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а также возьмет на себя ответственность за инклюзивное назначение членов Высшего совета юстиции.

Кроме того, "Грузинская мечта" подключит международных экспертов для оценки последних реформ судебной системе и запланирует новую волную реформ.

"Это мы сделаем сами и нам не нужно никаких подписей и соглашений", - сказал Кобахидзе.

Спорные вопросы

После переговоров Ираклий Кобахидзе заявил, что партия была готова принять закон об амнистии для участников событий 20 июня 2019 года, если лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заплатит залог.

"Оппозиция отказалась от этого пункта", - сказал Кобахидзе.

Второй пункт, который вызвал несогласие оппозиции, по словам Кобахидзе, стало предложение "Грузинской мечты" о большей власти для оппозиции.

В частности, по словам Кобахидзе, оппозиции было предложено сократить численность людей для формирования фракций и должности в пяти комитетах.

"Грузинская мечта" предложила оппозиции большой пакет, взамен же оппозиция должна была выполнить единственное условие – отказаться от саботажа госинститутов и войти в парламента, но оппозиция отказалась от этого", - сказал Кобахидзе.

При этом Кобахидзе отметил, что двери парламента открыты для всех конструктивных партий и власть готова продолжать переговоры.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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