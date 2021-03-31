Оппозиция видит свет в конце переговоров: надежды партий

Оппозиция и власти согласовали три из пяти пунктов предложенного посредниками соглашения, заявил один из участников переговоров

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Оппозиция увидела готовность к компромиссу на переговорах с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которые завершились безрезультатно.

Представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльссон на второй встрече "Грузинской мечты" и оппозиции предложил специальный компромиссный договор, с которым не согласились стороны.

"Был документ из пяти вопросов, на три из которых мы согласились – это судебная и избирательная реформа и распределение мест в парламенте, осталось уточнить тему политзаключенных или тему амнистии. Я думаю, тут мы продвинулись вперед и надо завершить небольшие технические вопросы", - сказал лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.

При этом, по его словам вопроса выборов не было в документе.

"Даниэльссон сказал, что прогресс на переговорах есть, так как три вопроса из пяти согласовано. Что касается вопроса досрочных выборов, на эту тему он продолжит консультации с президентом Мишелем", - сказал Хазарадзе.

Прогресс на переговорах отметил и лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

"Разногласия сохраняются по поводу политзаключенных и досрочных выборов. По моему мнению, там не было готовности к соглашению и компромиссу, что является большой проблемой", - сказал Элисашвили.

О том, что проблемными остались всего два пункта подтвердил и лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.

"Для оппозиции проблемны два пункта – внеочередные выборы и тема политзаключенных, но там было еще три пункта, которые для нас не были принципиальны и мы согласились, но "Грузинская мечта" оказалась не готова подписать их", - сказал Джапаридзе.

Представитель "Единого национального движения" Саломе Самадашвили также обвинила правящую партию в неготовности идти на компромисс.

"Мы предложили много компромиссных вариантов по поводу внеочередных выборов и политзаключенным, но они не согласились" - сказала Самадашвили.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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