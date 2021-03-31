02:35 31 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0044
  • 100 RUB4.4926
  • USD3.4118
Поиск
Переговоры властей и оппозиции при участии спецпредставителя Евросовета Кристиана Даниэльссона

Оппозиция видит свет в конце переговоров: надежды партий

photo : courtesy of EU Delegation in Georgia
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (57)
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1e/251328178.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210331/251328559/Oppozitsiya-vidit-svet-v-kontse-peregovorov-nadezhdy-partiy.html

Оппозиция и власти согласовали три из пяти пунктов предложенного посредниками соглашения, заявил один из участников переговоров

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Оппозиция увидела готовность к компромиссу на переговорах с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которые завершились безрезультатно.

Представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльссон на второй встрече "Грузинской мечты" и оппозиции предложил специальный компромиссный договор, с которым не согласились стороны.

Переговоры властей и оппозиции при участии спецпредставителя Евросовета Кристиана Даниэльссона
photo : courtesy of EU Delegation in Georgia
Без результата - представитель Евросовета не смог уговорить власти и оппозицию в Грузии

"Был документ из пяти вопросов, на три из которых мы согласились – это судебная и избирательная реформа и распределение мест в парламенте, осталось уточнить тему политзаключенных или тему амнистии. Я думаю, тут мы продвинулись вперед и надо завершить небольшие технические вопросы", - сказал лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.

При этом, по его словам вопроса выборов не было в документе.

"Даниэльссон сказал, что прогресс на переговорах есть, так как три вопроса из пяти согласовано. Что касается вопроса досрочных выборов, на эту тему он продолжит консультации с президентом Мишелем", - сказал Хазарадзе.

Прогресс на переговорах отметил и лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

"Разногласия сохраняются по поводу политзаключенных и досрочных выборов. По моему мнению, там не было готовности к соглашению и компромиссу, что является большой проблемой", - сказал Элисашвили.

О том, что проблемными остались всего два пункта подтвердил и лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.

"Для оппозиции проблемны два пункта – внеочередные выборы и тема политзаключенных, но там было еще три пункта, которые для нас не были принципиальны и мы согласились, но "Грузинская мечта" оказалась не готова подписать их", - сказал Джапаридзе.

Ираклий Кобахидзе
© Sputnik / STRINGER
Власти готова выполнить часть пунктов, несмотря на провал переговоров

Представитель "Единого национального движения" Саломе Самадашвили также обвинила правящую партию в неготовности идти на компромисс.

"Мы предложили много компромиссных вариантов по поводу внеочередных выборов и политзаключенным, но они не согласились" - сказала Самадашвили.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (57)
Теги:
Грузинская мечта, Переговоры, Оппозиция, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Румынии по регби
Яркая победа сборной Грузии по регби над Румынией – фото
Контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели - видео
Контейнеровоз, который блокировал Суэцкий канал, сняли с мели - видео
Рейтинг безопасности стран Европы
Рейтинг безопасности стран Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться