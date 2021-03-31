Посредник отбыл в Брюссель, вопросы остались в Тбилиси

И во второй приезд в Тбилиси усилия шведского дипломата разрешить политический кризис в Грузии оказались безуспешными – окончательное соглашение между сторонами не достигнуто, но прогресс все-таки наметился

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Специальный представитель президента Евросовета Кристиан Даниэльссон вылетел из Тбилиси в Брюссель рано утром 31 марта.

Власть готова выполнить часть пунктов, несмотря на провал переговоров>>

Его миссия вновь оказалась невыполненной. Между правящей партией и оппозицией второй раунд переговоров, медиатором которого был шведский дипломат, завершились безрезультатно – правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция не подписали разработанный им документ.

После переговоров, которые длились семь часов, Даниэльсон вновь вышел к трибуне без достигнутого соглашения. По его словам, документ, который был представлен европейскими партнерами оппозиции и власти не была принята не одной стороной.

Дипломат, который второй раз был командирован в Тбилиси Брюсселем для организации переговоров между политическими силами, повторил слова, сказанные после первого неудачного раунда две недели назад: "Я скажу президенту Шарлю Мишелю, что происходило в эти дни, и он примет решение по дальнейшим шагам".

В переговорах со стороны властей участвовали председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Оппозицию на переговорах представляли Саломе Самадашвили и Акакий Минашвили от партии "Единое национальное движение", Хатуна Самнидзе от Республиканской партии, Гига Бокерия от партии "Европейская Грузия", Мамука Хазарадзе от партии "Лело для Грузии", Зураб Джапаридзе от партии "Гирчи – больше свободы", Алеко Элисашвили от партии "Граждане", а также Гоча Тевдорадзе от "Альянса патриотов Грузии".

Первый визит Даниэльссона в Тбилиси состоялся 12-19 марта. Во второй раз он приехал с проектом конкретного документа, который в итоге был отклонен сторонами, в субботу.

Сам Даниэльссон выделил следующие моменты предложенного документа: избирательная реформа, реформа правосудия и перераспределение власти, и выразил надежду, что работа по этим направлениям будет продолжена.

Кризис в Грузии начался сразу же после выборов в парламент 31 октября 2020 года и продолжается уже почти пять месяцев. Заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов.

Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому она отказывается идти на уступки – освобождение лиц, которых называют "политзаключенными": лидера "Единого нацдвижения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

Западные посредники неоднократно предпринимали попытки повлиять на ситуацию в Грузии. Несколько раундов переговоров были организованы дипмиссиями США и ЕС, но не дали результата, после чего в Грузию прибыл главный представитель Евросоюза в вопросах международной политики – президент Европейского совета Шарль Мишель. Он составил план из шести пунктов-тезисов, который предложил обсудить грузинским властям и оппозиции и назначил Кристиана Даниэльссона своим спецпредставителем по урегулированию кризиса в Грузии.

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