"Хорошая основа для прогресса" – президент Грузии о документе посредника

Переговорный процесс между правящей партией, медиатором в которой был шведский дипломат, вновь застопорился, но с перспективой продвинуться к компромиссному решению

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Документ, предложенный специальным представителем президента Евросовета Кристианом Даниэльссоном в процессе переговоров между правящей партией и оппозицией, остается хорошей основой для достижения прогресса в будущем, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Второй раунд переговоров, медиатором которого был шведский дипломат, завершился безрезультатно – правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция не подписали разработанный им документ. По словам Даниэльссона, документ, который был представлен европейскими партнерами оппозиции и власти, не был принят ни одной стороной.

"Текущие при медиации Евросоюза переговоры в Грузии пока не дали ожидаемого результата. Но предложенный Кристианом Даниэльссоном документ остается хорошей основой для будущего прогресса", – пишет Зурабишвили в социальной сети Твиттер.

Шведский дипломат уже вылетел из Тбилиси в Брюссель. Первый визит Даниэльссона в Грузию состоялся 12-19 марта. Во второй раз он прибыл с проектом конкретного документа, который в итоге был отклонен сторонами.

Сам Даниэльссон выделил следующие моменты предложенного документа: избирательная реформа, реформа правосудия и перераспределение власти, и выразил надежду, что работа по этим направлениям будет продолжена.

Кризис в Грузии начался сразу же после выборов в парламент 31 октября 2020 года и продолжается уже почти пять месяцев. Заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов.

Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому она отказывается идти на уступки – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

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