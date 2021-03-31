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Георгий Гахария на могиле первого президента Грузии

С радикализмом пора заканчивать – экс-премьер Грузии о политическом кризисе

photo: Gakharia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (354)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210331/251331575/S-radikalizmom-nuzhno-konchat---byvshiy-premer-o-rezultatakh-peregovorov-s-oppozitsiey.html

Георгий Гахария призывает весь политический спектр в своих действиях прежде всего руководствоваться государственными интересами

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Радикализм и радикальные позиции по-прежнему являются разрушительным фактором, препятствующим строительству современного грузинского государства, – так оценил результаты вчерашних переговоров правящей партии и оппозиции при посредничестве европейских дипломатов и личного представителя президента Европейского совета Кристиана Даниэльссона бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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Переговоры по урегулированию политического кризиса вновь завершились без результата – представитель Евросовета не смог убедить власти и оппозицию прийти к компромиссу по основным вопросам. Кристиан Даниэльссон уже покинул Тбилиси.

"Вчерашний день еще раз показал, что радикализм и радикальные позиции по-прежнему являются разрушительным фактором, который препятствовал и препятствует построению современного грузинского государства", – написал Гахария в социальной сети Facebook.

Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
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По его словам, сторонам необходимо заняться строительством успешного государства, забыв о противостоянии.

"Мы должны завершить политическую поляризацию и начать заботиться о построении успешного государства", – пишет Гахария, который недавно заявил о возвращении в политику.

Георгий Гахария на своей официальной странице также опубликовал фотографию, на которой он возлагает цветы на могилу первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия в день его рождения 31 марта.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (354)
Теги:
Георгий Гахария, Политика, Грузия

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