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Премьер-министр Грузии и председатель парламента посетили могилу Звиада Гамсахурдия

Ираклий Гарибашвили и Арчил Талаквадзе почтили память первого президента Грузии

photo: Archil Talakvadze / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (354)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210331/251333079/Irakliy-Garibashvili-i-Archil-Talakvadze-pochtili-pamyat-pervogo-prezidenta-Gruzii.html

Первому президенту Грузии Звиаду Гамсахурдия сегодня исполнилось бы 82 года – на его могилу в Мтацминдском пантеоне писателей и общественных деятелей с утра несут цветы

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и спикер парламента Арчил Талаквадзе почтили память первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.

Первому президенту Грузии сегодня исполнилось бы 82 года.

Ираклий Гарибашвили и Арчил Талаквадзе посетили Мтацминдский пантеон писателей и общественных деятелей, и возложили цветы к могиле президента.

Звиад Гамсахурдия был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года, а смещен в январе 1992 года в результате гражданского противостояния, получившего название "тбилисская война". После этого он находился в изгнании в Чечне, однако затем тайно вернулся в Грузию, где и скончался при невыясненных обстоятельствах.

В феврале 1994 года тело Звиада Гамсахурдия, захороненное в селе Джихашкари, по требованию семьи вывезли в Грозный и захоронили на главной площади города. Затем, после боевых действий в Чечне, могила была утеряна и обнаружена лишь в 2007 году. Судмедэкспертизу останков первого президента Грузии провели в Ростове-на-Дону.

В марте 2007 года его останки вывезли из Чечни в Тбилиси и со всеми почестями похоронили в на горе Мтацминда в пантеоне писателей и общественных деятелей.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (354)
Теги:
Звиад Гамсахурдия, Политика, Грузия

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