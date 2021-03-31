Политолог: переговоры по решению политического кризиса в Грузии были обречены на провал

Политика Политолог: переговоры по решению политического кризиса в Грузии были обречены на провал

В свой второй приезд в Тбилиси Даниэльссон три дня готовил соглашение, которое участники переговоров в итоге отклонили.

"Для меня такое завершение переговоров было ожидаемо. Логика заставляла усомниться в результативности этих переговоров. Европейские страны, думаю, слишком большое внимание обратили на этот процесс… Будет углубление противостояния сторон. Хотя народ не очень реагирует на такое противостояние. Оппозиция даже на акциях не может собрать своих сторонников. Поэтому о каком-либо драматичном состоянии [грузинской политики] не стоит говорить", – заявил Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.