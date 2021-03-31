Министр финансов Грузии ушел в отставку

Мачавариани возглавлял финансовое ведомство на протяжении почти трех лет

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Вице-премьер Грузии и министр финансов Иване Мачавариани уходит в отставку, об этом финансист сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Мачавариани занял пост министра финансов Грузии 12 июня 2018 года, а на пост вице-премьера был назначен с 2021 года.

"Хочу сообщить о своем решении покинуть посты вице-премьера и министра финансов. Хочу сказать, что после примерно трехлетней работы на посту министра финансов я планировал уйти в отставку еще в конце прошлого года, но, исходя из того, что ожидалось принятие кризисного бюджета 2021 года, а также важные переговоры о завершении программы с МВФ, я принял решение отложить это решение на несколько месяцев",- написал Мачавариани.

Он поблагодарил свою команду и международные организации за интересную работы, пожелав успехов правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". При этом политик не объяснил своего ухода.

Биография Мачавариани

Иване Мачавариани родился 11 февраля 1974 года в Тбилиси.

В 1996 году окончил Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили по специальности экономика производства и управление. В 1997 году прошел курс международных стандартов бухгалтерии, а в 2009 году окончил учебную программу по финансам и тренинги, связанные с телекоммуникациями.

В 1997-2018 годах был специалистом финансового отделения компании Geocell, менеджером департамента финансового планирования и международных счетов, финансовым директором и коммерческим директором компании.

В 2010-2011 годах был членом команды по разработке стратегии мобильной адаптации для операций TeliaSonera Eurasian (Грузия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Непал и Молдова).

В 2012-2015 годах принимал участие в коммерческих и технологических исследованиях с разными консультационными компаниями (McKinsey, Accenture, Informa Telecoms, Delta Partners).

В июле 2018 года был назначен на пост министра финансов Грузии.

Владеет русским и английским языками. Женат, имеет двоих детей.