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Министр финансов Грузии Иване Мачавариани

"Это не побег от ответственности" – в Грузии комментируют отставку главы Минфина

photo : Ministry of Finance of Georgia / FB
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210401/251340350/Eto-ne-pobeg-ot-otvetstvennosti--v-Gruzii-kommentiruyut-otstavku-glavy-Minfina.html

Отставка министра финансов совпала с углубляющимся экономическим кризисом в стране – падением курса лари и ростом цен

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В правящей партии заявили, что знали о желании Вано Мачавариани покинуть пост министра финансов и не считают это побегом от ответственности, а в оппозиции увидели в этом решении продолжение кризиса.

Министр финансов Грузии Иване Мачавариани
photo: Ministry of Finance of Georgia / FB
Министр финансов Грузии ушел в отставку

Вано Мачавариани в среду вечером объявил о своей отставке с поста министра финансов Грузии, который он занимал почти три года.

"Команде было известно об отставке Иване Мачавариани. Сам он в заявлении объясняет, что хотел покинуть должность в конце 2020 года. Мы уважаем его решение остаться несколько месяцев на должности в условиях пандемии", – сказал председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Между тем другой член правящей партии "Грузинская мечта" Анри Оханашвили отметил, что не считает отставку Мачавариани побегом от ответственности.

"Наша команда никогда не избегает ответственности. У нас есть обязательства перед обществом за управление страной, у нас пандемия и для нас главное – здоровье граждан, экономика и социальное направление", – сказал Оханашвили.

А вот член оппозиционной партии "Европейская Грузия" Акакий Бобохидзе увидел в отставке министра финансов признаки кризиса.

Министр финансов Грузии Иване Мачавариани
photo: Ministry of Finance of Georgia / FB
Министр финансов Грузии Иване Мачавариани - биография

"Сначала ушел премьер-министр, сейчас министр финансов – это говорит о том, в каком политическом и экономическом кризисе находится страна, но отставка министров – не выход", – сказал Бобохидзе.

Отставка министра финансов совпала с углубляющимся экономическим кризисом в стране – падением курса лари и ростом цен. При этом уходя Мачавариани так и не сказал причины своей отставки, что породило множество слухов, в том числе о его возможном появлении в команде бывшего члена правящей партии и экс-премьера Георгия Гахария. Сам Гахария недавно анонсировал свое возвращение в политику, но уже в оппозиции.

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