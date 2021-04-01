Владимир Познер и его гости покинули Грузию

Познер собирался покинуть Грузию 3 апреля, однако из-за резонанса уехал из страны раньше запланированного

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Известный российский журналист Владимир Познер и его гости, которых в Тбилиси встретили акцией протеста, покинули Грузию.

Выезжать из гостиницы Познеру пришлось под охраной полиции. У отеля в течение всей ночи протестовали гражданские активисты и оппозиционные политики, которые считают неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии. На рассвете демонстранты закидали яйцами автобус, на котором Познера и его гостей доставили в Тбилисский международный аэропорт.

В аэропорту также были мобилизованы правоохранители - здесь дежурили активисты, требующие, чтобы Познер покинул Грузию.

Владимир Познер приехал в Тбилиси накануне, чтобы отметить свой день рождения – 1 апреля ему исполняется 87 лет, вместе с ним прилетели около 50 друзей и коллег. Он собирался покинуть Грузию 3 апреля, однако из-за резонанса уехал из страны раньше запланированного срока.

Активисты и лидеры оппозиции провели акцию протеста сначала у гостиницы "Винотел", где Познер ужинал вместе с гостями.

Участники акции в итоге сорвали ужин – они сообщили в Инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час" – после девяти вечера и до пяти утра запрещено выходить на улицу, а рестораны не имеют права работать в это время.

Ресторан оштрафовали на 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов).

"Винотел" гости покинули с помощью полицейского кордона, акция протестующих продолжилась уже у гостиницы Rooms Hotel, где Познер остановился вместе с гостями. Активисты бросали яйца в здание гостиницы.

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