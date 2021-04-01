Премьер Грузии назначил нового министра финансов

Глава грузинского правительства сообщил общественности об изменениях в составе Кабмина

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в четверг представил нового министра финансов Лашу Хуцишвили.

Пост главы Минфина Грузии стал вакантным после того, как бывший глава ведосмвта Иване Мачавариани подал в отставку.

"Хочу представить Лашу Хуцишвили на пост нового министра финансов. Господин Лаша уже давно является членом команды министерства финансов, поэтому он хорошо знаком с системой. В частности, с 2014 года он занимал пост заместителя министра финансов. В 2013-2014 годах был начальником Службы доходов Минфина",- заявил Гарибашвили.

В 2008-2013 годах Хуцишвили также работал в международной компании Ernst&Young в налоговом и юридическом направлении.

"Он является выпускников Бизнес школы Свободного университета, и Престонского университета в направление бизнес-администрирования. Хочу пожелать господину Лаше удачи в ранге министра финансов и уверен, что он удачно продолжит свою деятельность",- заключил премьер.

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