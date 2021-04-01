Министром юстиции Грузии назначен Рати Брегадзе

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в четверг представил нового министра юстиции Рати Брегадзе.

Пост главы Минюста Грузии стал вакантным в марте этого года после того, как быший глава ведомства Гоча Лорткипанидзе стал судьей Международного уголовного суда.

"Рати Брегадзе назначен на пост министра юстиции. Рати является юристом высокой квалификации. После окончания юридического факультета Тбилисского государственного университета имени Иване Мачавариани он продолжил учебе в Гамбургском университете, где получил степень научную степень магистра и доктора права",- рассказал Гарибашвили на заседании правительства.

С 2012 года он занимается педагогической деятельностью и является профессором Кавказского университета. После 2012 года в разное время занимал руководящие должности в павительстве Грузии, в том числе был замминистром спорта и по делам молодежи, заместителем госминистра по вопросам диаспоры, а также заместителем министр обороны.

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