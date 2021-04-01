В Грузии на всеобщее обсуждение выносятся конституционные поправки

Парламент уже утвердил состав временной комиссии, которая будет координировать всеобщее обсуждение поправок в Конституцию страны

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Парламент Грузии утвердил состав временной комиссии по всеобщему обсуждению поправок в Конституцию Грузии, касающихся парламентских выборов 2024 года.

В состав комиссии вошли три представителя правящей партии "Грузинская мечта" и по одному представителю от двух оппозиционных партий, представленных на сегодняшний день в парламенте, – "Граждане" и "Европейские социалисты".

Поправки в Конституцию Грузии на прошлой неделе инициировали депутаты большинства.

Согласно представленному проекту, принцип проведения выборов в парламент 2024 года по полностью пропорциональной системе не меняется. Изменения коснутся лишь проходного барьера для партий. К выборам 2024 года он будет снижен с пяти до трех процентов. Кроме того в будущем парламенте фракцию смогут формировать четыре депутата вместо семи.

Всеобщее обсуждение конституционных поправок продлится месяц, после чего доработанный проект будет внесен на рассмотрение парламента.

Однако будет ли утвержден проект, пока неизвестно. На сегодняшний день из-за бойкота части оппозиции в парламенте Грузии из 150 депутатов работают 96, а для принятия конституционных поправок необходимо 113 голосов. Если остальные представители оппозиции не войдут в парламент до голосования, поправки будут провалены.

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