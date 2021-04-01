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Тамар Ткешелашвили

Кто-то уходит, кто-то приходит: в администрации президента Грузии кадровые перестановки

photo: press-service Parliament of Georgia
Политика
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Темы:
Президент Грузии (149)
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Известный юрист Дмитрий Габуния, проработавший парламентским секретарем президента с самого начала, написал заявление об уходе. Не исключено, что он вернется к адвокатской деятельности

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заменила своего парламентского секретаря - на эту должность она назначила Тамар Ткешелашвили, сообщает пресс-служба администрации президента.

Шарль Мишель и Саломе Зурабишвили
photo : press-service of the President of Georgia
"Хорошая основа для прогресса" – президент Грузии о документе посредника

Предшественник Ткешелашвили - Дмитрий Габуния, освобожден с должности парламентского секретаря на основании личного заявления.

Тамар Ткешелашвили выпускница юридического факультета Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили, является доктором права. Член Ассоциации юристов Грузии.

В 2017-2018 годы была приглашенным лектором в Кавказской школе права. В 2016-2019 годах входила в рабочую группу Совета инвесторов при премьер-министре.

С сентября 2020 года Ткешелашвили является советником президента Грузии по правовым вопросам.

Свободно владеет английским, русским и украинским языками.

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Темы:
Президент Грузии (149)
Теги:
Парламент Грузии, Президент Грузии, Грузия

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