Спектакль, истерия и возможные санкции- реакции грузинских депутатов на скандал с Познером

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Представители парламентского большинства и меньшинства в Грузии сделали радикально противоположные заявления относительно скандала вокруг приезда Владимира Познера в Тбилиси.

Познер приехал в Тбилиси накануне, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций протеста оппозиционных активистов. Демонстранты считали неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии. И хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.

Премьер Грузии о визите Познера: все было в рамках закона>>

Ситуацию прокомментировал премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, который подчеркнул, что Познер и его друзья въехали в страну законно. Однако, несмотря на это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков все же заявил, что Грузия опасна для российских граждан.

Спектакль или реальный протест?

Позорная истерия, наполненная псевдопатриотизмом, так прокомментировал вчерашние события один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Мамука Мдинадзе.

"Нац-активистов (сторонников оппозиционного Нацдвижения - ред.) не волнует ни Познер, ни Абхазия и ни Самачабло. У них абсолютная истерия, поскольку они стали маргиналами как внутри страны, так и за ее пределами, и единственное, что у них осталось, - это постоянные попытки волнения и деструкции в стране", - заявил Мдинарадзе.

По словам депутата от правящей партии Шалвы Папуашвили, не было никакого юридического основания запрещать въезд российских гостей в Грузию.

"Нет никакого правового основания не впускать их в страну, за исключением того, что может быть личная симпатия, антипатия и что есть очень плохие заявления, которые сделал Познер. Однако пограничник не смог бы принять решение о том, впускать или не впускать их из-за симпатии или антипатии. Что касается реагирования, то их въезд был полностью в рамках закона. Как только закон был нарушен, со стороны государства было реагирование", - заявил Папуашвили.

По словам депутата Ираклия Кадагишвили, все имеют право на протест, однако протест не должен стать даже гипотетической причиной для новых санкций со стороны России.

"Когда мы что-то опротестовываем, это не должно стать хорошей причиной для России ввести дополнительные незаконные санкции, что уже было – запрет полетов… Мы должны учитывать это", - заявил Ираклий Кадагишвили.

По словам председателя партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, визит Познера опротестовали люди, которые сами замечены в связях с Россией.

"Там были представители конкретной партии, которые в то же время связаны с Россией и делают российское дело", - заявил Кобахидзе.

По его словам, эти люди говорят, что их бросает "в дрожь от всего русского", однако их не бросило в дрожь, когда избирательная кампания ЕНД завершилась на площади Свободы русской песней в исполнении Бубы Кикабидзе.

"Ночь Познера"?

В оппозиционной партии "Европейская Грузия" утверждают, что приезд российского журналиста и его гостей в страну был согласован "на высоком уровне".

"По имеющейся у нас информации, у всей этой делегации были пропуски от министерства внутренних дел Грузии. Решение об их допуске в страну приняли на высоком уровне, и об этом был информирован министр внутренних дел... В то время, когда добросовестные граждане сидят дома взаперти, этих людей провожал полицейский эскорт", - заявил член партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки.

Он сравнил визит Познера с приездом представителя российской Госдумы Сергея Гаврилова в июне 2019 года. Тогда в ответ на волну протеста с антироссийскими лозунгами Россия приняла решение прекратить прямое авиасообщение с Грузией.

"Политически ничем не отличается его допуск на территорию страны от допуска Гаврилова. В отличие от Гаврилова, может, он не принимал участия в боевых действиях, однако на фоне пропаганды он был важной координирующей фигурой", - отметил Канделаки.

Представитель оппозиционной партии "Лело" Саба Буадзе заявил, что власти должны доказать, что во время приезда российских гостей в Грузию ни одна из сторон не нарушила закон.

"С учетом высокого общественного интереса, прямая обязанность властей обнародовать личности всех российских визитеров и подтвердить, что они не нарушали закон об оккупации и часть ковид-регуляций. Мы увидели, что вчера много регуляций было нарушено, и сейчас прямая ответственность власти доказать, что не были нарушены и другие законы", - заявил Буадзе.

Между тем, депутат от оппозиционной партии "Граждане", вице-спикер парламента Леван Иоселиани считает, что российского журналиста не должны были впустить в Грузию.

"Несмотря на то, кто является гостем и насколько он известный, если он ставит под сомнение территориальную целостность Грузии и обвиняет в начале войны 2008 года, таких людей, как минимум, не должны впускать в Грузию в той форме, как это было", - заявил Иоселиани.

В свою очередь, оппозиционный депутат от партии "Европейские социалисты" Придон Инджия назвал вчерашние события "отвратительным фактом".

"Вчера случился отвратительный факт. Кто такой Познер? Он гражданин Америки, Франции, Израиля и России. Я считаю, что он входит в ту группу, которая называется "Национальным движение" и его ответвлением, которые есть здесь в Грузии. За ним стоит определенный круг России. Это продолжение того сценария, который был в 2019 году. В частности, имею в виду Гаврилова. Тогда была ночь Гаврилова, а вчера – ночь Познера", - заявил Инджия.

Познер вылетел из Тбилиси в четверг утром. Уже известно, что известный журналист перенес празднование своего 87-летия в Москву.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале