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Политолог Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Alex Shlamov

"Это мракобесие" – грузинский политолог о скандале с Познером

Политика
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Темы:
Как сорвали день рождения Познера в Грузии (12)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210401/251349283/Eto-mrakobesie--gruzinskiy-politolog-o-skandale-s-Poznerom.html

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что скандал вокруг приезда популярного грузинского журналиста Владимира Познера в Тбилиси отрицательно скажется на престиже Грузии

Политика
"Это мракобесие" – грузинский политолог о скандале с Познером

Владимир Познер приехал в Тбилиси 31 марта, чтобы отметить свой день рождения – 1 апреля ему исполняется 87 лет, вместе с ним прилетели около 50 друзей и коллег. Он собирался покинуть Грузию 3 апреля, однако из-за резонанса покинул страну раньше запланированного срока.

"Это мракобесие. Главная цель этого мракобесия заключалась в том, чтобы устроить в Грузии еще один беспорядок и показать всему миру, что правительство здесь не управляет ситуацией и что люди не довольны. Это все было спланировано заранее. Люди, которые там были, – мы всех их знаем. Это одни и те же лица на всех митингах, это цирк, который туда-сюда бегает, что сильно бьет по престижу Грузии", - заявил Сихарулидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Визит Познера в Тбилиси сопровождался акциями протеста. Члены оппозиции и активисты требовали уточнить, не нарушил ли он своим приездом в Тбилиси закон об оккупации. Демонстранты также считали неприемлемым ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии.

И хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту в Грузии устроили впервые.

Темы:
Как сорвали день рождения Познера в Грузии (12)
Теги:
Грузия, Арчил Сихарулидзе, Владимир Познер

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