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Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер

"Много чести": Познер объяснил молчание о произошедшем в Тбилиси

© photo: Sputnik / Евгений Одиноков
Политика
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Темы:
Как сорвали день рождения Познера в Грузии (15)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210401/251351265/Mnogo-chesti-Pozner-obyasnil-molchanie-o-proizoshedshem-v-Tbilisi.html

Познер приехал в Тбилиси накануне, чтобы отпраздновать день рождения, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций оппозиции

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Те люди, которые устроили беспорядки в Тбилиси в связи с приездом в Грузию российского телеведущего, недостойны внимания, написал Владимира Познера на своем сайте.

Ранее редакция Sputnik Грузия связалась с Познером, но он отказался комментировать события прошедшей ночи.

Владимир Познер
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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"Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду", - пишет Познер в своей колонке.

Познер приехал в Тбилиси накануне, чтобы отпраздновать день рождения, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций протеста оппозиционных активистов. Демонстранты считали неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии. И хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.

Познер вылетел из Тбилиси в четверг утром. Известный журналист перенес празднование своего 87-летия в Москву.

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Темы:
Как сорвали день рождения Познера в Грузии (15)
Теги:
Оппозиция, Владимир Познер, Россия, Грузия

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