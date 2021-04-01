"Много чести": Познер объяснил молчание о произошедшем в Тбилиси

Познер приехал в Тбилиси накануне, чтобы отпраздновать день рождения, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций оппозиции

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Те люди, которые устроили беспорядки в Тбилиси в связи с приездом в Грузию российского телеведущего, недостойны внимания, написал Владимира Познера на своем сайте.

Ранее редакция Sputnik Грузия связалась с Познером, но он отказался комментировать события прошедшей ночи.

"Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду", - пишет Познер в своей колонке.

Познер приехал в Тбилиси накануне, чтобы отпраздновать день рождения, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций протеста оппозиционных активистов. Демонстранты считали неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии. И хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.

Познер вылетел из Тбилиси в четверг утром. Известный журналист перенес празднование своего 87-летия в Москву.

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