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Музыкальный продюсер Виктор Дробыш

"Мы не были к этому готовы" - Дробыш об инциденте с Познером

© photo: Sputnik / Nina Zotina
Политика
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Темы:
Как сорвали день рождения Познера в Грузии (15)
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Sputnik Грузия
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Прибывшие "очень сильно удивились, а потом расстроились" по поводу данной ситуации, заявил российский продюсер

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш прокомментировал в беседе с RT акции протеста в Грузии из-за визита российского телеведущего Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси с группой друзей и коллег, чтобы отпраздновать свой день рождения.

Познер приехал в Тбилиси накануне, чтобы отпраздновать день рождения, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций протеста оппозиционных активистов.

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"Конечно, мы ни в коем случае не могли быть к этому готовы, потому что, выбирая страну для празднования дня рождения, конечно же, руководствовались тем, что это страна, где большое количество друзей, это страна, в которую все влюблены, это дружественная нам страна, поэтому никто не был готов к такому агрессивному отношению", — рассказал Дробыш.

По его словам, прибывшие "очень сильно удивились, а потом расстроились" по поводу данной ситуации.

"Вот это чисто политическая история, она не имеет никакого отношения ни к дружбе народов, ни к качеству страны, мне кажется, это политика, которая порой мешает нам жить", — заключил Дробыш.

Демонстранты считали неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии. И хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.

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Темы:
Как сорвали день рождения Познера в Грузии (15)
Теги:
Оппозиция, Владимир Познер, Виктор Дробыш, Грузия

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