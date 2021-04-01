"Мы не были к этому готовы" - Дробыш об инциденте с Познером

Прибывшие "очень сильно удивились, а потом расстроились" по поводу данной ситуации, заявил российский продюсер

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш прокомментировал в беседе с RT акции протеста в Грузии из-за визита российского телеведущего Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси с группой друзей и коллег, чтобы отпраздновать свой день рождения.

Познер приехал в Тбилиси накануне, чтобы отпраздновать день рождения, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций протеста оппозиционных активистов.

"Конечно, мы ни в коем случае не могли быть к этому готовы, потому что, выбирая страну для празднования дня рождения, конечно же, руководствовались тем, что это страна, где большое количество друзей, это страна, в которую все влюблены, это дружественная нам страна, поэтому никто не был готов к такому агрессивному отношению", — рассказал Дробыш.

По его словам, прибывшие "очень сильно удивились, а потом расстроились" по поводу данной ситуации.

"Вот это чисто политическая история, она не имеет никакого отношения ни к дружбе народов, ни к качеству страны, мне кажется, это политика, которая порой мешает нам жить", — заключил Дробыш.

Демонстранты считали неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии. И хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.