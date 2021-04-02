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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Григорий Карасин

Карасин: важно, чтобы позитивных новостей в грузино-российских отношениях было больше

© photo: Sputnik / Vladimit Fedorenko
Политика
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Темы:
Грузино-российские отношения (656)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210402/251356813/Karasin-vazhno-chtoby-pozitivnykh-novostey-v-gruzino-rossiyskikh-otnosheniyakh-bylo-bolshe.html

По словам российского сенатора, Москва открыта к диалогу с Тбилиси и работает над тем, чтобы решать с грузинской стороной различные вопросы

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель России на переговорах с Грузией Григорий Карасин в интервью Sputnik прокомментировал события в Тбилиси после приезда Владимира Познера и рассказал о перспективах двусторонних отношений.

Владимир Познер
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Известный российский журналист Владимир Познер приехал в Тбилиси 31 марта, чтобы отпраздновать день рождения, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций протеста оппозиционных активистов. Демонстранты считали неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии. И хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.

"Те безобразные события, связанные с визитом в Грузию нашего ведущего журналиста Владимира Познера и его друзей, показывают, что в Грузии продолжается жесткое политическое противостояние между сторонниками нормального государственного строительства в лице нынешнего правительства, а также большинства людей, которые живут в этой братской, близкой нам стране, и другой частью, которая в основном ассоциируется с партией Михаила Саакашвили "Национальное движение", которая через радикалов пытается устроить безобразие вокруг всего, что связано с Россией", – сказал Карасин в интервью Sputnik.

Сенатор также напомнил о событиях июня 2019 года, когда в Грузию на Ассамблею православия прибыл представитель российской Госдумы Сергей Гаврилов, после чего в стране начались масштабные акции протеста. Тогда в ответ на волну протеста с антироссийскими лозунгами Россия приняла решение прекратить прямое авиасообщение с Грузией.

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"Борьба мнений будет продолжаться в Грузии. Но Российская Федерация открыта к диалогу. У нас есть неофициальные контакты, неформальные, скажем так, которые помогают нам решить вместе с грузинскими представителями вопросы, связанные с транспортом, некоторые гуманитарные проблемы, вопросы человеческих контактов. Важно, чтобы этот тренд преобладал, чтобы у нас изо дня в день все больше и больше становилось позитивных новостей в двусторонних отношениях России и Грузии. Мы над этим работаем, и я знаю людей, которые над этим работают с грузинской стороны. Мы открыты настолько, насколько готова другая сторона развивать наши отношения в практической сфере, будь то авиационное сообщение и наземный транспорт, экономика, культура и так далее. Нет тех крепостей, которые совместно мы не могли бы взять, в позитивном смысле – крепостей культуры, науки, развития. У нас все впереди, надо просто к этому прикладывать ум и силы, и все получится", – заключил Карасин.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году после признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров, проводимых с 2012 года в Праге, на которых спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе и официальный представитель РФ Григорий Карасин обсуждают вопросы, связанные с торговлей и туризмом, а также гуманитарные вопросы.

Темы:
Грузино-российские отношения (656)
Теги:
Грузино-российские отношения, Владимир Познер, Грузия, Россия, Григорий Карасин

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