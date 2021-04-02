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Офис правящей парти Грузинская мечта 18 февраля 2021 года

У офиса "Грузинской мечты" полиция задержала 12 активистов оппозиции

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (357)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210402/251357688/U-ofisa-Gruzinskoy-mechty-politsiya-zaderzhala-12-aktivistov-oppozitsii-.html

В самом офисе правящей партии в эти минуты проходит заседание политсовета и парламентского большинства

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Полиция задержала 12 человек у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в Тбилиси.

Активисты оппозиции задержаны за нарушение общественного порядка.

Полиция вмешалась в ход акции после того, как у офиса партии появился вице-спикер парламента Гия Вольский, которого участники встретили криками "раб". Это вызвало раздражение Вольского, и тот ответил оскорбительным жестом.

В эти минуты в офисе "Грузинской мечты" проходит заседание политсовета и парламентского большинства. На месте мобилизована полиция.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (357)
Теги:
Акция, Политика, Грузия

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