У офиса "Грузинской мечты" полиция задержала 12 активистов оппозиции

В самом офисе правящей партии в эти минуты проходит заседание политсовета и парламентского большинства

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Полиция задержала 12 человек у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в Тбилиси.

Активисты оппозиции задержаны за нарушение общественного порядка.

Полиция вмешалась в ход акции после того, как у офиса партии появился вице-спикер парламента Гия Вольский, которого участники встретили криками "раб". Это вызвало раздражение Вольского, и тот ответил оскорбительным жестом.

В эти минуты в офисе "Грузинской мечты" проходит заседание политсовета и парламентского большинства. На месте мобилизована полиция.

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