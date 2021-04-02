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Представители оппозиции вешают замки на ограду здания Правительственной канцелярии во время акции протеста 21 ноября 2019

Письмо из Брюсселя и американское предупреждение: Запад посылает сигналы Тбилиси

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (359)
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Брюссель и Вашингтон дали понять Тбилиси, что вынуждены будут прибегнуть к более решительным мерам, если политический кризис в Грузии не будет разрешен в ближайшее время

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Реакция Евросоюза и США на продолжающийся политический кризис в Грузии после срыва очередных переговоров стала темой дня в Тбилиси.

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Группа депутатов Европарламента, включая главу и членов комитета по международным делам, призвали Евросоюз заморозить выделение Грузии финансовой помощи и потребовали от правящей партии «Грузинская мечта» активизировать усилия по избирательной и судебной реформам.

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель призвал отнестись к этому сигналу из Брюсселя серьезно, отметив, что "заявление подписали ведущие депутаты Европарламента, которые играют разные роли в отношениях между ЕС и Грузией".

Речь идет о 60 миллионах евро, которые Грузия должна получить в течение 2021 года.

Cпецпредставитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Кроме ЕС, сигнал в Тбилиси получили и из США. Замгоссекретаря США Джордж Кент заявил, что Грузия рискует потерять "добрую волю" Сената.

"После провозглашения независимости США в общей сложности выделили Грузии около $500 млн. Думаю, грузинское правительство рискует доброй волей сенаторов, которые оказали Грузии эту помощь", - сказал Кент.

В грузинской оппозиции за негативную реакцию Запада тут же возложили всю ответственность на власти и заявили, что за всю историю независимости Грузии вопрос о прекращении помощи со стороны ЕС встал впервые.

«Заявление ведущих членов Европарламента очень хорошо описывает создавшуюся ситуацию и ответственность. Ясно сказано, что большая часть ответственности возлагается на правительство», - сказал представитель партии «Европейская Грузия – движение за свободу» Георгий Канделаки.

Переговоры властей и оппозиции при участии спецпредставителя Евросовета Кристиана Даниэльссона
photo : courtesy of EU Delegation in Georgia
Без результата - представитель Евросовета не смог уговорить власти и оппозицию в Грузии

В правящей партии назвали позицию депутатов Европарламента "непонятной" и обвинили в кризисе в стране оппозицию.

«Мне непонятна позиция семи европарламентариев. Вместо того, чтобы говорить, откуда исходит проблема и почему не договорились власти и оппозиция, они угрожают санкциями Грузии... Семь депутатов, к сведению, вообще европарламентариев там несколько сот… Я не думаю, что заявление семи европарламентариев как-то повлияет на стратегическое направление, которое важно не только для Грузии, но и для стран ЕС», - заявил один из лидеров правящей партии Гия Вольский.

Очередной раунд переговоров по урегулированию кризиса в Грузии прошел в начале недели и вновь не привел ни к каким результатам. Выводить страну из затяжного политического кризиса в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниельссон, но и власти и оппозиция отклонили предложенный им текст соглашения.

После его отъезда в открытый доступ был выложен документ из шести пунктов, от которого отказались участники переговоров. Акцент в нем был сделан на серьезной судебной и избирательной реформе.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (359)
Теги:
кризис, США, Евросоюз, Политика, Грузия

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