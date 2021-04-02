"Оправдания нет" - Инашвили об инциденте с Познером в Тбилиси

Лидер "Альянса патриотов Грузии" считает, что подобными провокациями, в которых она обвиняет как оппозицию, так и правящую партию, наносится ущерб интересам страны

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Отвратительное зрелище, которому нет никакого оправдания, так лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили охарактеризовала то, что последовало за приездом в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера.

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Познер прилетел в Тбилиси в сопровождении сорока человек 31 марта, чтобы отпраздновать день рождения, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций протеста оппозиционных активистов. Демонстранты припомнили Познеру заявления по Абхазии и требовали немедленно покинуть страну.

"Мы увидели отвратительное зрелище, и этому нет никакого оправдания. Мы теряем лицо, и это делает меньшинство меньшинства в Грузии. Очень маленькая и узкая группа… Это люди с сугубо рабской психологией, которые пытаются создать свою повестку дня и затем заставить всю Грузию жить по этой повестке дня. Мы имеем дело с людьми с нездоровым и больным воображением", - заявила Инашвили на брифинге.

По мнению политика, подобными действиями Грузия теряет свое лицо и, в первую очередь, ущерб наносится интересам страны. Инашвили также обвинила правящую партию в причастности к провокации.

"До каких пор мы должны действовать в ущерб интересам нашей страны?! Во всей этой провокации равным образом принимала участия и "Грузинская мечта". "Грузинская мечта" является одним из участников планирования и осуществления этой провокации. Группы "Грузинской мечты" и Саакашвили-Бокерия совместно делали это", - заявила Инашвили.

Ранее выступления против Познера осудил и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Он назвал эти действия оппозиции деструктивными, за что заслужил похвалу Москвы.

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