Выборы 2021 в Грузии: правящая партия начинает встречи в регионах

На местных выборах проходной барьер во всех районах, кроме Тбилиси, для партий будет составлять 3% вместо 4%

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начинает подготовку к выборам местной власти со встреч в регионах, заявил один из лидеров партии Мамука Хазарадзе на брифинге.

Выборы мэров городов и местных советов пройдут в Грузии осенью этого года.

"Мы приняли решение, что со следующей недели руководители партии поедут в регионы. Мы можем назвать это своеобразным началом предвыборной кампании перед местными выборами", - сказал Мдинарадзе.

По его словам, в регионах руководство партии будет также обсуждать и другие важные для населения вопросы.

Помимо встреч в регионах, правящая партия также планирует изменить и законодательство по выборам. В парламент Грузии уже поступили поправки в Избирательный кодекс.

Согласно планируемым поправкам, выборы будут проходить в 63 районах и Тбилиси.

В районах число мажоритариев в районах будет составлять одну треть от общего числа депутатов. При этом на местных выборах проходной барьер во всех районах, кроме Тбилиси, для партий будет составлять 3% вместо 4%, как это прописано в действующем Избирательном кодексе.

Что касается сакребуло Тбилиси, то тут число мажоритариев сократится с 25 до 10 человек. Остальные 40 мест будут распределены между партиями, набравшими не менее 2,5% голосов, а не 4%, как это прописано в действующем законодательстве.