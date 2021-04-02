"Грузинская мечта": Гахария для нас конкурент

Правящая партия исключила возможность снятия своего кандидата в том городе, где будет баллотироваться Гахария

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Если бывший премьер-министр Георгий Гахария будет баллотироваться на будущих местных выборах, он будет для нас конкурентом, заявил член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе.

Георгий Гахария покинул правящую партию и пост премьер-министра Грузии в начале марта. Недавно он сообщил о своих планах вернуться в политику.

"Любой оппозиционер, который будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси, будет нашим оппонентом. Если конкретно Георгий Гахария будет баллотироваться, он тоже будет нашим оппонентом", - сказал Самхарадзе.

При этом он исключил возможность снятия кандидата от правящей партии в том городе, в котором будет баллотироваться Гахария.

Местные выборы в Тбилиси и 63 районах Грузии пройдут осенью 2021 года.