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Георгий Гахария

"Грузинская мечта": Гахария для нас конкурент

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Отставка Гахария с поста премьер-министра (22)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210402/251360038/Gruzinskaya-mechta-Gakhariya-dlya-nas-konkurent.html

Правящая партия исключила возможность снятия своего кандидата в том городе, где будет баллотироваться Гахария

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Если бывший премьер-министр Георгий Гахария будет баллотироваться на будущих местных выборах, он будет для нас конкурентом, заявил член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе.

Георгий Гахария покинул правящую партию и пост премьер-министра Грузии в начале марта. Недавно он сообщил о своих планах вернуться в политику.

Ираклий Гарибашвили
© photo: Sputnik
"Послушаем, что он скажет" – премьер Грузии о политических планах Гахария

"Любой оппозиционер, который будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси, будет нашим оппонентом. Если конкретно Георгий Гахария будет баллотироваться, он тоже будет нашим оппонентом", - сказал Самхарадзе.

При этом он исключил возможность снятия кандидата от правящей партии в том городе, в котором будет баллотироваться Гахария.

Местные выборы в Тбилиси и 63 районах Грузии пройдут осенью 2021 года.

Темы:
Отставка Гахария с поста премьер-министра (22)
Теги:
Местные выборы, Грузинская мечта, Георгий Гахария, Грузия

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