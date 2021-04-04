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Протесты против строительства Намахвани ГЭС - акция в Кутаиси 14 марта 2021 года

Противники строительства Намахвани ГЭС обещают провести акцию в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Энергетика Грузии (242)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210404/251369748/Protivniki-stroitelstva-Namakhvani-GES-obeschayut-provesti-aktsiyu-v-Tbilisi.html

Участники акции требуют, чтобы строительство ГЭС было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией Enka

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Участники акции протеста, организованной "Защитниками ущелья Риони" против строительства Намахвани ГЭС, установили несколько палаток у села Гумати Цхалтубского муниципалитета.

Кордоны полиции не дали протестующим пройти к месту строительных работ непосредственно к селу Намахвани, где ведется строительство ГЭС. С утра на месте были мобилизованы водометы и спецназ.

Один из организаторов акций протеста Варлам Голетиани заявил, что если строительные работы не прекратятся и требования протестующих не будут услышаны, то они устроят масштабную акцию против строительства ГЭС уже в Тбилиси.

"Наше требование неизменно. Мы очень осмотрительны в наших действиях, мы не хотим, чтобы этот процесс перерос в противостояние и зашел в тупик.  Надеемся, что правительство своими же руками не вынесет себе приговор. Поэтому мы максимально  затягиваем этот процесс. Если наши требования не будут услышаны, то мы устроим  масштабную акцию протеста уже в Тбилиси", - сказал Варлам Голетиани.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Между тем, в руководстве турецкой компании Enka, осуществляющей строительство ГЭС, говорят об угрозах в адрес своих сотрудников. Директор компании Мераб Ломинадзе обратился к народному защитнику Грузии  с просьбой заняться изучением подобных случаев.

Он также обратился к сотрудникам полиции, чтобы те обеспечили безопасность работников, и призвал участников акции к диалогу.

"Еще раз призываю участников протеста начать консультации для лучшего будущего ущелья. В то же время, я хотел бы повторить, что Enka  не начнет строительство основных объектов Намахванской ГЭС, включая плотину, до тех пор, пока не будет проведена валидация основных исследований", - сказал Ломинадзе.

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© Sputnik / STRINGER
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Накануне за административные нарушения были задержаны двое участников акции.

  Гражданские активисты, местные жители, представители НПО и священнослужители протестуют против строительства Намахванской ГЭС уже 161 день.

Участники акции требуют, чтобы строительство ГЭС было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией Enka. Объясняя свою позицию, протестующие говорят о разрушительном воздействии ГЭС на окружающую среду и сомнительную сделку с инвестором. «Защитники ущелья Риони» провели уже два многотысячных митинга против проекта в городе Кутаиси.

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Темы:
Энергетика Грузии (242)
Теги:
Протест, ГЭС, энергетика, Грузия

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