Противники строительства Намахвани ГЭС обещают провести акцию в Тбилиси

Участники акции требуют, чтобы строительство ГЭС было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией Enka

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Участники акции протеста, организованной "Защитниками ущелья Риони" против строительства Намахвани ГЭС, установили несколько палаток у села Гумати Цхалтубского муниципалитета.

Кордоны полиции не дали протестующим пройти к месту строительных работ непосредственно к селу Намахвани, где ведется строительство ГЭС. С утра на месте были мобилизованы водометы и спецназ.

Один из организаторов акций протеста Варлам Голетиани заявил, что если строительные работы не прекратятся и требования протестующих не будут услышаны, то они устроят масштабную акцию против строительства ГЭС уже в Тбилиси.

"Наше требование неизменно. Мы очень осмотрительны в наших действиях, мы не хотим, чтобы этот процесс перерос в противостояние и зашел в тупик. Надеемся, что правительство своими же руками не вынесет себе приговор. Поэтому мы максимально затягиваем этот процесс. Если наши требования не будут услышаны, то мы устроим масштабную акцию протеста уже в Тбилиси", - сказал Варлам Голетиани.

Между тем, в руководстве турецкой компании Enka, осуществляющей строительство ГЭС, говорят об угрозах в адрес своих сотрудников. Директор компании Мераб Ломинадзе обратился к народному защитнику Грузии с просьбой заняться изучением подобных случаев.

Он также обратился к сотрудникам полиции, чтобы те обеспечили безопасность работников, и призвал участников акции к диалогу.

"Еще раз призываю участников протеста начать консультации для лучшего будущего ущелья. В то же время, я хотел бы повторить, что Enka не начнет строительство основных объектов Намахванской ГЭС, включая плотину, до тех пор, пока не будет проведена валидация основных исследований", - сказал Ломинадзе.

Накануне за административные нарушения были задержаны двое участников акции.

Гражданские активисты, местные жители, представители НПО и священнослужители протестуют против строительства Намахванской ГЭС уже 161 день.

Участники акции требуют, чтобы строительство ГЭС было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией Enka. Объясняя свою позицию, протестующие говорят о разрушительном воздействии ГЭС на окружающую среду и сомнительную сделку с инвестором. «Защитники ущелья Риони» провели уже два многотысячных митинга против проекта в городе Кутаиси.

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