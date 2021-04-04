Сторонники "Грузинской мечты" провели в Батуми "Акцию веников"

На каждом из веников были наклеены фотографии лидеров оппозиции, в том числе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Сторонники правящей партии "Грузинская мечта" устроили акцию протеста у офиса "Единого национального движения" в Батуми.

Сторонники "Грузинской мечты" принесли к офису веники и попытались наклеить на здание стикеры с изображением оппозиционных политиков. По их словам, эта акция является ответом на вчерашние действия сторонников оппозиции.

"Вчера они нарушили комендантский час, окружили наш офис, наклеили стикеры, такое поведение нормально, а наша акция нет? Это рабы Миши (Саакашвили, ред.)", - сказал один из активистов "Грузинской мечты" в эфире телеканала "Аджара ТВ".

Прежде чем прийти к офису ЕНД, протестующие устроили шествие по улицам Батуми и остановились у штабов других оппозиционных партий, в том числе "Европейской Грузии".

На каждом из веников были наклеены фотографии лидеров оппозиции, в том числе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В то же время, по словам члена "ЕНД" в Аджарии Мирдата Камададзе, он не понимает, против чего протестуют люди, пришедшие к офису партии.

"Они обошли весь город, пришли сюда и не знают, какие у них к нам претензии У них было задание пошуметь здесь. С нашей стороны агрессии не было", - сказал Мирдат Камададзе.

Возле офиса ЕНД мобилизована полиция.

Накануне активисты движения "Сирцхвилиа" ("Стыдно") устроили акцию протеста с требованием отменить так называемый "комендантский час". Участники акции провели протестное шествие по центральным улицам города, а затем собрались в офисе "Сирцхвилиа", где устроили "вечеринку неповиновения".

По словам активистов, их разогнала полиция. Были задержаны несколько человек.

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