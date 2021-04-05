"Грузинская мечта" не лишит оппозиционеров депутатских мандатов

Если депутат пропускает более половины заседаний сессии, вопрос лишения его мандата встает автоматически

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Депутатские полномочия представителей оппозиционных партий не будут приостановлены в случае их обращения к законодательному органу страны, заявил глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.

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У грузинской оппозиции в парламенте 54 мандата. Еще в декабре прошлого года они уже пытались отказаться от них, однако правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" решила не удовлетворять заявки депутатов.

"Мы на каждом этапе говорим, что готовы к конструктивному сотрудничеству с любой политической силой. Исходя из этого, выбор должны сделать эти политические субъекты, которые уже шесть месяцев не могут разобраться на какой они стороне, на стороне Грузии или дьявола, они хотят стабильного развития страны или дестабилизации… Призываю всех определиться", – заявил Кадагишвили журналистам.

Ранее лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе после консультаций внутри партий заявил, что прошедшие в парламент представители оппозиционных партий могут повторно подать заявления на отказ от своих депутатских мандатов.

Согласно регламенту парламента Грузии, который действует на сегодняшний день, если депутат пропускает более половины заседаний сессии, вопрос лишения его мандата встает автоматически. Таким образом, даже если оппозиция не напишет заявлений, то по завершению весенней сессии в июне этот вопрос парламенту Грузии придется рассматривать снова.

Тем не менее, вопрос возвращения оппозиции в парламент и работа над реформами в различных сферах – одно из условий договоренностей для решения политического кризиса.

Политический кризис в Грузии возник сразу после парламентских выборов. Спустя пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется.

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