Слушание по делу Ники Мелия состоится на этой неделе

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд назначил слушание по делу председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия на четверг, 8 апреля, сообщает телекомпания Formula.

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Как рассказал адвокат Ники Мелия Георгий Кондахашвили, пока неизвестно, будет ли судья пересматривать меру пресечения. По его словам, защита планирует подать ходатайство.

"Было назначено слушание по существу. Неизвестно заранее, будет ли судья на этом процессе пересматривать меру пресечения. Он обязан делать это раз в два месяца, но не позднее 17 апреля. Так как это первый процесс, у нас будет важное ходатайство в связи с новыми доказательствами. Мы требуем, чтобы Нике Мелия позволили присутствовать на суде", – сказал адвокат.

Начало слушанья запланировано на 11:00 по тбилисскому времени.

Тбилисский городской суд 17 февраля приговорил Нику Мелия к лишению свободы в качестве меры пресечения на время следствия. Сторонники Мелия и лидеры оппозиции собрались в главном офисе ЕНД на Кахетинском шоссе в Тбилиси, чтобы не дать полиции провести спецоперацию и арестовать политика.

Уже на следующее утро премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку. Как заявил Гахария, он не пришел к согласию с другими лидерами "Грузинской мечты" по поводу задержания Мелия. Спецоперация по аресту оппозиционного политика была проведена на следующее утро, после назначения на пост премьера Ираклия Гарибашвили.

Арест Ники Мелия вызвал критику со стороны международных организаций и партнеров Грузии. Освобождение председателя ЕНД является одним из основных требований оппозиции, взамен на которое они согласны войти в парламент.

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