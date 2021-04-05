Партии, личности, коронавирус – что показал новый опрос населения Грузии

Жители страны высказались о выборах, бойкоте парламента, назвали самые популярные партии, политиков и структуры, а также оценили влияние пандемии

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" возглавила рейтинг политических партий, говорится в исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI).

На вопрос "Если парламентские выборы пройдут в это воскресенье, за кого вы будете голосовать" респонденты ответили следующем образом.

Партия Показатель - % Грузинская мечта - демократическая Грузия 35 Единое Национальное движение 18 Европейская Грузия 3 Стратегия Агмашенебели 3 Гирчи 2 Лейбористская партия 2 Граждане 2 Лело 1

Не определились с выбором или отказались отвечать 15% участников опроса.

Выборы

Что касается парламентских выборов 2020 года, то 81% приняли участие в голосовании, а 19% - нет. Согласно результатам опроса, большинство респондентов - 53% - считают, что выборы были свободными, справедливыми и прозрачными.

На вопрос "Поддерживаете ли Вы требование оппозиции о проведении в стране досрочных парламентских выборов" - голоса опрошенных распределились поровну – 45% за, а столько же против. Остальные 10% не знают ответа на вопрос.

Что касается решения оппозиции о бойкоте парламента, то 60% - против, и лишь 29% - поддерживают данное решение.

На вопрос "Что повысило бы ваше общее доверие к избирательному процессу?" респонденты назвали прозрачность процесса (33%), справедливые, объективные, беспристрастные выборы (30%), электронное голосование (13%).

Опрос выявил, что 58% участников опроса доверяют грузинским политическим партиям, не доверяют – 37%. Нет ответа на вопрос или отказались отвечать 5%.

Доверие к институтам и персонам

Исследователи IRI выяснили, что в Грузии больше всего довольны деятельностью армии (82%), Патриархии Грузии (79%) и СМИ (64%). Далее следует полиция (54%) и администрация премьер-министра (52%).

А вот самой негативной респонденты посчитали работу политических партий (62%), администрации президента (61%) и Национального банка (59%).

Что касается личностей, то наибольшей симпатией опрошенных пользуются Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II (89%). На втором месте экс-премьер Георгий Гахария (65%). А тройку замыкает мэр Тбилиси Каха Каладзе (54%).

В пятерку также вошел лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе (52%) и лидер бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Ника Мелия (42%).

Самое негативное отношение же к лидеру партии "Единая Грузии" Нино Бурджнадзе (69%), к лидеру "Альянса патриотов Грузии" Ирме Инашвили (67%) и к лидеру партии "Гирчи – Больше свободы" Зурабу Джапаридзе (65%).

Отношения с Россией

Согласно результатам опроса, 93% респондентов выступают за диалог с Россией. Между тем 88% опрошенных считают, что Россия представляет для Грузии самую большую политическую угрозу, а 78% назвали Россию самой большой экономической угрозой для Грузии.

Согласно опросу, 87% считают, что между Грузией и США хорошие отношения, а положительную оценку отношениям с Евросоюзом дают 85%. Далее следуют Украина – 84%, Турция – 73%, Азербайджан – 66%, Армения – 64%, Китай – 57%, Иран – 48%, Россия – 7%.

На вопрос "Как вы оцениваете текущий курс правительства на отношения Грузии с Россией", 53% дали положительную оценку, а 42% - негативную.

Ухудшение положения населения

Согласно опросу, 76% опрошенных считают, что в течение прошедшего года экономическое положение страны ухудшилось, 18% же ответили, что, по их мнению, ничего не изменилось, а 6% даже ответили, что экономика страны в какой-то степени даже улучшилась.

При этом, что касается общего числа тех респондентов, по мнению которых экономика страны в кризисе, из них 37% опрошенных заявили, что ситуация "относительно ухудшилась", а 39% - что "значительно ухудшилась".

Исследование показало - 71% респондентов считают, что лично их экономическое положение в той или иной степени плохое.

Кроме того, 65% опрошенных называют самой важной проблемой в стране безработицу.

Влияние пандемии COVID-19

Важно, что 65% опрошенных заявили, что с началом пандемии коронавируса экономическое положение их семей ухудшилось. При этом 43% респондентов заявили, что «относительно ухудшилось», а 22%, что «значительно ухудшилось. При этом 29% ответили, что на их экономическое положение пандемия никак не повлияла, а 5% опрошенных заявили, что их положение даже улучшилось.

При этом самый большое удар пандемия нанесла по экономическому положению безработных - 76% этого сегмента населения пострадали. Малыми потерями в период пандемии отделались так называемые «белые воротнички» (наемные работники различных сфер) - в этом сегменте понесли экономические потери 48% опрошенных.

Согласно исследованию, 39% опрошенных выразили недовольство мерами, предпринятыми правительством Грузии во время COVID-пандемии. "Относительно довольными оказались 44%, а "очень довольными" - 15%.

Что касается мер, предпринятых правительством для устранения экономических последствий пандемии, то тут недовольных намного больше – 54%, а в той или иной степени довольными оказались 45%.

Опрос проводился со 2 февраля по 26 февраля путем прямого интервьюирования. В нем приняло участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Погрешность опроса составляет +/-2,5%.

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