22:33 05 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0446
  • 100 RUB4.5048
  • USD3.4343
Поиск
Жители Тбилиси на автобусной остановке в масках. В Грузии борются с коронавирусом

Партии, личности, коронавирус – что показал новый опрос населения Грузии

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
18501
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210405/251378633/Partii-lichnosti-koronavirus--chto-pokazal-novyy-opros-naseleniya-Gruzii.html

Жители страны высказались о выборах, бойкоте парламента, назвали самые популярные партии, политиков и структуры, а также оценили влияние пандемии

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" возглавила рейтинг политических партий, говорится в исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI).

На вопрос "Если парламентские выборы пройдут в это воскресенье, за кого вы будете голосовать" респонденты ответили следующем образом.

 

Партия Показатель - %
Грузинская мечта - демократическая Грузия 35
Единое Национальное движение 18
Европейская Грузия 3
Стратегия Агмашенебели 3
Гирчи 2
Лейбористская партия 2
Граждане 2
Лело 1

Не определились с выбором или отказались отвечать 15% участников опроса.

Выборы

Что касается парламентских выборов 2020 года, то 81% приняли участие в голосовании, а 19% - нет. Согласно результатам опроса, большинство респондентов - 53% - считают, что выборы были свободными, справедливыми и прозрачными.

Гига Бокерия и Ираклий Кобахидзе. Переговоры правящей партии и оппозиции
© Sputnik / STRINGER
Формат переговоров между "Грузинской мечтой" и оппозицией может измениться

На вопрос "Поддерживаете ли Вы требование оппозиции о проведении в стране досрочных парламентских выборов" - голоса опрошенных распределились поровну – 45% за, а столько же против. Остальные 10% не знают ответа на вопрос.

Что касается решения оппозиции о бойкоте парламента, то 60% - против, и лишь 29% - поддерживают данное решение.

На вопрос "Что повысило бы ваше общее доверие к избирательному процессу?" респонденты назвали прозрачность процесса (33%), справедливые, объективные, беспристрастные выборы (30%), электронное голосование (13%).

Опрос выявил, что 58% участников опроса доверяют грузинским политическим партиям, не доверяют – 37%. Нет ответа на вопрос или отказались отвечать 5%.

Доверие к институтам и персонам

Исследователи IRI выяснили, что в Грузии больше всего довольны деятельностью армии (82%), Патриархии Грузии (79%) и СМИ (64%). Далее следует полиция (54%) и администрация премьер-министра (52%).

А вот самой негативной респонденты посчитали работу политических партий (62%), администрации президента (61%) и Национального банка (59%).

Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
"Грузинская мечта" не лишит оппозиционеров депутатских мандатов

Что касается личностей, то наибольшей симпатией опрошенных пользуются Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II (89%). На втором месте экс-премьер Георгий Гахария (65%). А тройку замыкает мэр Тбилиси Каха Каладзе (54%).

В пятерку также вошел лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе (52%) и лидер бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Ника Мелия (42%).

Самое негативное отношение же к лидеру партии "Единая Грузии" Нино Бурджнадзе (69%), к лидеру "Альянса патриотов Грузии" Ирме Инашвили (67%) и к лидеру партии "Гирчи – Больше свободы" Зурабу Джапаридзе (65%).

Отношения с Россией

Согласно результатам опроса, 93% респондентов выступают за диалог с Россией. Между тем 88% опрошенных считают, что Россия представляет для Грузии самую большую политическую угрозу, а 78% назвали Россию самой большой экономической угрозой для Грузии.

Согласно опросу, 87% считают, что между Грузией и США хорошие отношения, а положительную оценку отношениям с Евросоюзом дают 85%. Далее следуют Украина – 84%, Турция – 73%, Азербайджан – 66%, Армения – 64%, Китай – 57%, Иран – 48%, Россия – 7%.

На вопрос "Как вы оцениваете текущий курс правительства на отношения Грузии с Россией", 53% дали положительную оценку, а 42% - негативную.

Ухудшение положения населения

Согласно опросу, 76% опрошенных считают, что в течение прошедшего года экономическое положение страны ухудшилось, 18% же ответили, что, по их мнению, ничего не изменилось, а 6% даже ответили, что экономика страны в какой-то степени даже улучшилась.

Закрытые кафе и рестораны в центре города - кризис во время пандемии коронавируса
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Темпы падения экономики Грузии снизились – новые данные статистики

При этом, что касается общего числа тех респондентов, по мнению которых экономика страны в кризисе, из них 37% опрошенных заявили, что ситуация "относительно ухудшилась", а 39% - что "значительно ухудшилась".

Исследование показало - 71% респондентов считают, что лично их экономическое положение в той или иной степени плохое.
Кроме того, 65% опрошенных называют самой важной проблемой в стране безработицу.

Влияние пандемии COVID-19

Важно, что 65% опрошенных заявили, что с началом пандемии коронавируса экономическое положение их семей ухудшилось. При этом 43% респондентов заявили, что «относительно ухудшилось», а 22%, что «значительно ухудшилось. При этом 29% ответили, что на их экономическое положение пандемия никак не повлияла, а 5% опрошенных заявили, что их положение даже улучшилось.

Всемирный банк
© AP Photo / Andy Wong
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Грузии в 2021 году на 4%

При этом самый большое удар пандемия нанесла по экономическому положению безработных - 76% этого сегмента населения пострадали. Малыми потерями в период пандемии отделались так называемые «белые воротнички» (наемные работники различных сфер) - в этом сегменте понесли экономические потери 48% опрошенных.

Согласно исследованию, 39% опрошенных выразили недовольство мерами, предпринятыми правительством Грузии во время COVID-пандемии. "Относительно довольными оказались 44%, а "очень довольными" - 15%.

Что касается мер, предпринятых правительством для устранения экономических последствий пандемии, то тут недовольных намного больше – 54%, а в той или иной степени довольными оказались 45%.

Опрос проводился со 2 февраля по 26 февраля путем прямого интервьюирования. В нем приняло участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Погрешность опроса составляет +/-2,5%.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Опрос IRI, Опрос, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
“Ни за кем бегать не будем”: Антонов об отношениях России и США - видео
“Ни за кем бегать не будем” - Антонов об отношениях России и США
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года - видеоинструкция
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться