Познер: безусловно еще приеду в Грузию

Произошедшее никак не повлияло на его отношении к грузинам, и пообещал, что еще приедет в Тбилиси, заявил журналист

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В виду политического кризиса в Грузии, местная оппозиция решила использовать мой приезд в Тбилиси для провокации, написал российский журналист Владимир Познер на своем сайте.

Известный российский журналист Владимир Познер приехал в Тбилиси 31 марта, чтобы отпраздновать день рождения, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций протеста оппозиционных активистов. Демонстранты закидали яйцами гостиницу, в которой остановился российский телеведущий и его гости – они выражали свое негодование по поводу заявлений журналиста об Абхазии. Хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.

Как пишет журналист, он продолжает получать звонки с просьбами прокомментировать события в Грузии недельной давности, поэтому он решил "это сделать сейчас, для всех, и сделать это коротко и ясно".

"Как я это понимаю, в Грузии идет отчаянная политическая борьба, и оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода – не знаю, как это назвать – шабаш, что ли. Вспомнили мое высказывание об Абхазии трехлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами – видимо, куриных яиц у них достаточно, – барабанить по стенам нашего ресторана, стоять и кричать под балконами нашей гостиницы, свистеть и так далее", - пишет Познер.

При этом российский журналист подчеркивает, что произошедшее никак не повлияло на его отношении к грузинам, и пообещал, что еще приедет в Тбилиси.

"Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию – это безусловно", - заявил журналист.

Телеведущий еще раз отметил, что оппозиционные активисты, которые опротестовали его приезд в Грузию, "не стоят внимания".

"Ну а что до любителей бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, то такие люди есть во всех странах, и как я уже писал, на самом деле они не стоят внимания", - написал Познер.

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