"Бойкот должен закончиться" – партия "Гирчи" готова к переговорам с "Мечтой"

Парламент Грузии может пополниться еще одной оппозиционной силой – к диалогу готова партия "Гирчи"

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" планирует провести переговоры с оппозиционной партией "Гирчи", сообщил глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.

Формат переговоров между "Грузинской мечтой" и оппозицией может измениться>>

Партия "Новый политический центр – Гирчи", в отличие от других своих коллег по оппозиции, до последнего времени придерживалась нейтральной позиции и не собиралась отказываться от депутатских мандатов.

"Мы всегда открыты для переговоров и достижения разумного компромисса. Поэтому наши двери всегда открыты. Подтверждением тому является наше плодотворное сотрудничество по важным вопросам с теми оппозиционными партиями, которые сейчас работают в парламенте. Если и у других партий будет аналогичное желание, то мы готовы к этому", – заявил Кадагишвили.

Демократическое развитие страны не может быть предметом торга – есть вопросы, по которым можно договориться, подчеркнул депутат.

"Что касается их требования, конституционные изменения в связи с понижением избирательного барьера уже инициированы и это тема, о которой всегда можно говорить. Мы должны найти золотую середину, когда даем меленьким партиям право быть представленными в парламенте. И в то же время, должен быть разумный избирательный барьер, который определен опытом европейского парламентаризма", – заявил Кадагишвили.

Бойкот оппозиции был деструктивным и уже ясно, что этот процесс необходимо завершить, заявил член партии "Гирчи" Александр Раквиашвили.

"Мы фактически находимся в тупике. Надеюсь, скоро все завершится. Думаю, что уже максимум через несколько недель эта истерия должна завершиться, потому продолжать в таком режиме просто невозможно. Во всяком случае мы так этого не оставим… Рано или поздно те партии, которые сохранят прежнюю тактику, больше всех пострадают в глазах наших избирателей", – заявил Раквиашвили журналистам.

На сегодняшний день оппозиционное крыло на заседаниях парламента представляют партия "Граждане" и партия "Европейские социалисты", состоящая из бывших представителей партии "Альянс патриотов", которая уже покинула парламент Грузии.

Остальные партии после выборов осенью 2020 года отказались признавать их легитимность и не принимают участия в работе парламента.

В случае, если партия "Новый политический центр – Гирчи" войдет в парламент, количество депутатов в законадательном органе увеличиться на три и достигнет 99, из которых девять - оппозиционеры. Для внесения планируемых избирательных поправок в Конституцию необходимо 113 голосов.

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