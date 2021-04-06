Фонд развития энергетики Грузии считает тендер по Намахвани ГЭС прозрачным

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Тендер на реализацию проекта строительства Намахвани ГЭС в муниципалитете Цхалтубо на Западе Грузии проведен прозрачно и конкурентно, говорится в сообщении Фонда развития энергетики Грузии.

Фонд ответил на обвинения неправительственной организации "Центр социальной справедливости" (ранее EMC) в отношении конкурса проекта Намахвани ГЭС, назвав их необоснованными, ложными и лишенными логики.

Гражданские активисты, местные жители, представители НПО и священнослужители протестуют против строительства Намахвани ГЭС более пяти месяцев. Акции с требованием приостановить строительство и расторгнуть контракт с контракт с турецкой компанией Enka проходят в разных регионах страны периодически. Объясняя свою позицию, протестующие говорят о разрушительном воздействии ГЭС на окружающую среду и сомнительную сделку с инвестором. "Защитники ущелья Риони" провели уже два многотысячных митинга против проекта в городе Кутаиси.

"Хочу еще раз подчеркнуть - тендерные процедуры каскада Намахвани ГЭС были полностью прозрачными, соответствовали действующему законодательству и все утверждения НПО "Центр социальной справедливости" полностью безосновательны и лишены какой-либо логики", - заявил директор Фонда Георгий Чиковани.

По словам Чиковани, во время переговоров по условиям соглашения с компанией были подключены высококвалифицированные юристы из Минэкономики. Кроме того, государство наняло всемирно признанную и успешную юридическую фирму White & Case, которая участвовала во всех переговорах.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Каскад "Намахвани ГЭС" соединит две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.

"Что касается еще одного безосновательного утверждения "Центра социальной справедливости" о непрозрачности процесса отбора компаний, я хотел бы уточнить, что в тендере приняли участие 26 международных и местных компаний. Единственным определяющим критерием, по которому была выбрана Clean Energy Group, была самая низкая цена", - сказал Чиковани.

Также, Чиковани отметил, что Фонд развития энергетики Грузии полностью уполномочен проводить подобные тендеры.

Фонд развития энергетики Грузии был создан правительством страны в 2010 году. Цель фонда - способствовать реализации энергетического потенциала страны путем поиска соответствующих средств, разработка проектов и их эффективная реализация. Фонд предлагает инвесторам солидный перечень потенциальных электростанций с предварительно проведенными расчетами технико-экономического обоснования.

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