Грузинский политик Элене Хоштария попала в больницу

Насколько серьезно состояние 40-летнего оппозиционера, в клинике не говорят, ссылаясь на конфиденциальность информации, сама Хоштария уверена, что "ничего страшного", просто давление

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Оппозиционный политик Элене Хоштария попала в больницу с высоким давлением, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Хоштария доставлена в тбилисскую больницу "Ньюгоспитал".

"Большое спасибо за внимание, друзья. У меня поднялось давление, и я попала в клинику, скоро покину ее. Мне уже хорошо", – написала Хоштария.

В марте Хоштария основала новое политическое движение под названием "Дроа", что в переводе с грузинского значит "Пришло время" или "Пора". По ее словам, основная цель нового движения – это борьба с коррупцией и несправедливостью в стране.

В конце 2020 года Хоштария решила покинуть ряды оппозиционной парламентской партии "Европейская Грузия – движение за свободу" и создать новую политическую платформу.

Элене Хоштария – один из ярких представителей нового поколения в грузинской политике. Ей 40 лет, она, кстати, выпускница МГИМО, что не мешает ей быть в числе грузинских политиков, наиболее жестко настроенных в отношении России. Именно она летом 2019 возглавила кампанию по удалению из зала парламента Грузии российского депутата Сергея Гаврилова.

Запомнилась она и тем, что ходила на заседания со свистком и в футболке с надписью "Стыдно", выражая протест против выдвижения "Грузинской мечтой" Георгия Гахария кандидатом на пост премьера.

Хоштария подняла шум и в связи с приездом Владимира Познера в Тбилиси. Она призвала не пускать его в страну, так как "он своими высказываниями поставил под сомнение территориальную целостность Грузии".

В парламент прошлого созыва она вошла по спискам Единого Нацдвижения, но после раскола примкнула к бывшим соратникам Саакашвили, вступив в "Европейскую Грузию". Три года назад пыталась стать мэром Тбилиси, но заняла пятое место.

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