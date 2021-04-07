12:07 07 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0232
  • 100 RUB4.4554
  • USD3.4069
Поиск
Элене Хоштария, Европейская Грузия

Грузинский политик Элене Хоштария попала в больницу

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
Получить короткую ссылку
423 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/15/249512514.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210407/251392120/Gruzinskiy-politik-Elene-Khoshtariya-popala-v-bolnitsu.html

Насколько серьезно состояние 40-летнего оппозиционера, в клинике не говорят, ссылаясь на конфиденциальность информации, сама Хоштария уверена, что "ничего страшного", просто давление

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Оппозиционный политик Элене Хоштария попала в больницу с высоким давлением, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Хоштария доставлена в тбилисскую больницу "Ньюгоспитал".

Мамука Хазарадзе представляет общественности своих сторонников
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Коронавирус в "Лело": Мамука Хазарадзе попал в больницу с температурой 40

"Большое спасибо за внимание, друзья. У меня поднялось давление, и я попала в клинику, скоро покину ее. Мне уже хорошо", – написала Хоштария.

В марте Хоштария основала новое политическое движение под названием "Дроа", что в переводе с грузинского значит "Пришло время" или "Пора". По ее словам, основная цель нового движения – это борьба с коррупцией и несправедливостью в стране.

В конце 2020 года Хоштария решила покинуть ряды оппозиционной парламентской партии "Европейская Грузия – движение за свободу" и создать новую политическую платформу.

Элене Хоштария – один из ярких представителей нового поколения в грузинской политике. Ей 40 лет, она, кстати, выпускница МГИМО, что не мешает ей быть в числе грузинских политиков, наиболее жестко настроенных в отношении России. Именно она летом 2019 возглавила кампанию по удалению из зала парламента Грузии российского депутата Сергея Гаврилова.

Запомнилась она и тем, что ходила на заседания со свистком и в футболке с надписью "Стыдно", выражая протест против выдвижения "Грузинской мечтой" Георгия Гахария кандидатом на пост премьера.

Хоштария подняла шум и в связи с приездом Владимира Познера в Тбилиси. Она призвала не пускать его в страну, так как "он своими высказываниями поставил под сомнение территориальную целостность Грузии".

В парламент прошлого созыва она вошла по спискам Единого Нацдвижения, но после раскола примкнула к бывшим соратникам Саакашвили, вступив в "Европейскую Грузию". Три года назад пыталась стать мэром Тбилиси, но заняла пятое место.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

 

Теги:
больница, Политика, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от комендантского часа
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от "комендантского часа"
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться